Reservas alcanzan su máximo en tres años

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha reforzado sus reservas este jueves realizando importantes compras de divisas en el mercado cambiario, sumando un total de 62 millones de dólares. Este movimiento se da en el marco de un plan destinado a estabilizar el stock de reservas internacionales, alcanzando así un máximo histórico desde enero de 2023.

En su más reciente intervención en el mercado de cambios, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) adquirió 62 millones de dólares, elevando su total de acumulación a 175 millones de dólares en las últimas cuatro jornadas. Este esfuerzo busca reforzar el stock de reservas en un contexto de alta volatilidad.

Crecen las Reservas Internacionales

Las acciones del BCRA han resultado en un incremento de 541 millones de dólares en las reservas internacionales brutas, que ahora suman 44.781 millones de dólares, la cifra más elevada desde el comienzo del año.

La Visión de los Expertos

Según el economista Gustavo Ber, el BCRA ha mantenido un promedio de participación del 5% del volumen en las primeras jornadas del año, lo que no ha alterado la calma en el dólar mayorista. “El programa de compra de divisas continúa vigente y está diseñado para acompañar la demanda de dinero en el mercado”, sostuvo.

Operaciones Financieras y Compromisos de Deuda

El jueves también se concretó un ingreso significativo de 3.000 millones de dólares mediante un préstamo Repo con bancos privados. Al mismo tiempo, el BCRA cumplió con los pagos correspondientes a los bonos Globales, que ascienden a un capital de 1.522 millones de dólares y 1.042 millones de dólares en intereses, con vencimiento previsto para enero próximo.

Desafíos y Oportunidades en el Mercado

Los analistas de Adcap Grupo Financiero señalaron que el ritmo de acumulación de reservas se ha acelerado, vislumbrando un objetivo alcanzable de 10.000 millones de dólares en el corto plazo. Tras despejarse las dudas sobre los pagos de deuda, el enfoque del mercado se centra ahora en la posible reinversión de los 4.200 millones de dólares que recibirán los inversores, lo que jugará un papel crucial en el interés por activos argentinos.

Cambios en la Política Cambiaria: ¿Qué Implicaciones Traerán?

A partir de enero de 2026, las bandas cambiarias se ajustarán conforme a la inflación mensual con rezago, abandonando el deslizamiento fijo anterior. Este ajuste ofrece una oportunidad para mejorar el tipo de cambio real, a pesar de las incertidumbres relacionadas con las monedas de los socios comerciales y la tendencia global del dólar.

Riesgos y Expectativas

No obstante, los expertos advierten que la sostenibilidad de este nuevo esquema está ligada a factores externos y no solo a la regulación local. Pueden surgir interrogantes sobre si esta recalibración será un paso hacia modificaciones adicionales y su potencial impacto en la desinflación.

Fortalecimiento de la Caja Financiera

El programa de compras del BCRA ha sido clave para estructurar un giro hacia la acumulación. De acuerdo con los analistas, el objetivo está orientado a una recuperación de la demanda de dinero, históricamente baja, con proyecciones de compras por hasta 10.000 millones de dólares sin necesidad de esterilizar.

Perspectiva Económica a Corto Plazo

En el inicio de la semana, el Tesoro ha recibido refuerzos importantes, como desembolsos de organismos internacionales que sumaron 300 millones de dólares. Se prevé que 700 millones de dólares vinculados a hidroeléctricas ingresen antes del 6 de enero, preparados para abonar los compromisos de deuda futuros.