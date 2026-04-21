Manuel Adorni vende su departamento en La Plata por US$95.000 en medio de la investigación sobre su patrimonio.

La venta de la propiedad de Manuel Adorni, jefe de Gabinete, se produce en un momento crítico, en medio de la pesquisa sobre su crecimiento patrimonial. El departamento, ubicado en la calle 48, se ofrece a un precio de 95.000 dólares.

Detalles del Departamento en Venta

Este inmueble de tres ambientes, situado en el cuarto piso y con vista al frente, cuenta con **98 metros cuadrados**. Incluye tres dormitorios, un baño principal con hidromasaje, además de otros dos baños más pequeños.

A pesar de que el edificio tiene aproximadamente 50 años, la inmobiliaria destaca que el departamento se encuentra en **excelente estado** de conservación, sin problemas visibles de humedad ni daños.

El Contexto de la Venta

El momento de la venta es crucial, ya que Adorni tiene el **plazo de noviembre** para saldar **270.000 dólares** con cuatro acreedoras, incluidas jubiladas y policías que han testificado en su contra.

En su reciente declaración, Adorni indicó que este departamento fue recibido como una **donación** en 2016, tras una herencia familiar. También confirmó que posee la totalidad de la propiedad.

Investigación en Curso Sobre Su Patrimonio

La investigación, liderada por el fiscal federal Gerardo Pollicita, busca esclarecer si el incremento de su patrimonio coincide con sus ingresos oficiales. Uno de los puntos centrales se centra en el departamento de la calle **Miró**, en Caballito, donde Adorni realizó una inversión de **30.000 dólares en efectivo** y financió el resto con un préstamo de dos jubiladas.

Testimonios y Evidencias Relevantes

El caso ha avanzado con declaraciones de testigos clave. Entre ellos, Natalia Rucci y Marcelo Trimarchi, responsables de la inmobiliaria que intermedió en la transacción. También se sumó Mario Martín Feijoo, amigo de Adorni, cuyo papel en la compra del inmueble es objeto de análisis.

Los investigadores consideran que Feijoo podría haber facilitado la compra e incluso gestión de reformas en la propiedad. Documentos judiciales han permitido levantar el secreto bancario y fiscal de Adorni y su entorno cercano.

La escribana Adriana Nechevenko, quien ha estado involucrada en varias transacciones de Adorni, también ha declarado. Afirmó conocer al funcionario por más de **25 años** y ser intermediaria en diversos préstamos relacionados con operaciones inmobiliarias.

A medida que las indagaciones continúan y en medio de creciente presión, el futuro del departamento en La Plata y su capacidad para ayudar a resolver la situación financiera de Adorni se vuelve incierto.