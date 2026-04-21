Impuesto de Ecommerce: Afecta a Compradores y Vendedores en Mercado Libre

La economía digital en Argentina enfrenta un desafío crítico: un sistema impositivo anticuado que restringe su crecimiento. El impuesto a los Ingresos Brutos, inicialmente diseñado para un contexto analógico, ahora actúa como un estancador para el comercio electrónico.

Un reciente informe de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) y el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) revela que la estructura tributaria actual no solo complica a las empresas formales, sino que también favorece la informalidad en el sector. Esta situación ha desatado un debate sobre la necesidad de reformar el sistema para facilitar la formalización y el desarrollo del e-commerce.

Un Crecimiento Impresionante con Limitaciones

Argentina se posiciona como el tercer mercado de comercio electrónico de América Latina, con ventas que superan los $34 billones y un aumento anual del 55%. Sin embargo, este crecimiento se ve amenazado por la compleja estructura tributaria que rodea el sector.

Problemas de Fiscalización

Las estrictas retenciones de Ingresos Brutos aplicadas a las ventas digitales, en contraste con la menor regulación sobre transacciones en efectivo, crean un panorama desventajoso. La formalización del negocio se vuelve costosa, generando un escenario donde operar ilegítimamente ofrece ventajas competitivas. Al final, ser un vendedor formal implica enfrentar una carga tributaria que los informalizados evitan.

Cinco Problemas Generados por el Actual Sistema Impositivo

El informe de CACE e IDESA destaca cinco efectos perjudiciales del sistema vigente:

1. Desincentivo a la Formalización

Las retenciones automáticas desaniman a potenciales emprendedores a formalizarse, ya que la exposición a descuentos perjudica su margen de ganancias, dificultando la sustentabilidad de pequeños negocios.

2. Ineficiencia en la Recaudación

Con la tendencia hacia operaciones en efectivo, el Estado pierde trazabilidad y eficiencia recaudatoria. La paradoja es que el canal que debería ser más transparente es el más gravado, incrementando la evasión.

3. Impacto en el Capital Empresarial

Las retenciones automáticas afectan directamente el flujo de caja de las empresas, especialmente de las pymes digitales que requieren de reinversiones constantes para mantenerse competitivas. Un exceso de saldos a favor se traduce en una falta de capital disponible.

4. Desigualdad entre Empresas

Las grandes corporaciones tienen recursos para afrontar la carga fiscal y optimizar sus obligaciones, mientras que las pymes carecen de las herramientas necesarias para navegar la compleja regulación. Esto genera una disparidad que afecta la competitividad en el sector.

5. Distorsión en Precios

La unificación de precios por parte de las plataformas de e-commerce lleva a que consumidores en regiones con menor carga impositiva subsidien a aquellos en áreas más gravadas, creando una inequidad en el mercado.

La Propuesta de Reforma

Los datos son claros: Ingresos Brutos representa más del 80% de la recaudación provincial, equivalente al 4% del PBI. La CACE sugiere una reforma estructural que unifique los impuestos al consumo, absorbiendo tanto a Ingresos Brutos como a las tasas municipales en un solo mecanismo administrado por la AFIP, eliminando así la complejidad y simplificando el cumplimiento tributario.

Beneficios para Todos

Transformar los regímenes de retención anticipada en mecanismos de reporte permitirá mantener la fiscalización sin cargar a las empresas con pagos adelantados complicados. La simplificación del sistema es una oportunidad para que el Estado recupere una base impositiva más amplia y para que las empresas operen con menos fricciones.

Gustavo Sambucetti, director de CACE, resalta que una reforma efectiva beneficiará tanto a empresas como a consumidores, ampliando la recaudación y mejorando la fiscalización a través de métodos más eficientes. Cambiar este panorama ya no es solo una queja; es una cuestión de acción necesaria.

El futuro del comercio electrónico argentino está en juego. Se presenta una oportunidad clara para transformar el actual sistema impositivo en uno que fomente el desarrollo y la formalización, en lugar de obstaculizarlo.