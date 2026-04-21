Se lleva a cabo el quinto censo del chorlito ceniciento, una especie en peligro.

El chorlito ceniciento, también conocido como Chorlo de Magallanes en Chile, se encuentra en un estado crítico de conservación. Un esfuerzo binacional busca revertir esta situación con un censo que involucra a toda la comunidad.

Un Proyecto Binacional para la Conservación

Desde 2021, se han implementado acciones de conservación e investigación en torno a esta especie. Germán Montero, director ejecutivo de Ambiente Sur, explica que se inició un proyecto conjunto entre Argentina y Chile titulado «Pluvianellus», reflejando el nombre científico del chorlito.

La Diferencia en Nombres y Características

En Argentina, se le conoce como chorlito ceniciento debido a su plumaje grisácea, mientras que en Chile es popularmente denominado Chorlo de Magallanes.

Estado de Conservación Alarmante

Montero menciona que la especie está catalogada como en peligro en ambos países y vulnerable a nivel global. Originalmente se creía que existían miles de individuos, pero recientes censos han revelado una población mucho menor, con menos de 400 ejemplares contados en diversas ocasiones.

La Importancia de los Censos

Estos censos son cruciales para comprender la situación del chorlito. Este mayo se llevará a cabo el quinto censo, y se anima a los observadores de aves a participar y contribuir con sus datos. Las observaciones se registrarán a través de la plataforma eBird.

Comportamiento y Hábitat

Durante la temporada invernal, el chorlito tiende a desplazarse hacia las costas del sur de Chile y la zona de Santa Cruz. Los investigadores están trabajando para obtener la mayor cantidad de datos posibles sobre estos movimientos.

Las Aves como Indicadores Ambientales

Las aves no solo son objeto de admiración, sino que también son vitales para medir la salud de los ecosistemas. Montero resalta cómo el estudio de esta especie permite obtener información valiosa sobre el ambiente y su relación con la salud humana.

¿Por qué es Crucial el Chorlito Ceniciento?

La preservación del chorlito ceniciento también beneficia a otras especies en peligro, ya que este tipo de conservación se considera una estrategia paraguas: proteger a una especie ayuda a conservar el entorno en su totalidad.

Germán Montero en LU12 AM680. FOTO: Leandro Franco/La Opinión Austral

Este esfuerzo conjunto refleja un compromiso a largo plazo por la conservación de una de las especies playeras más raras del mundo, y muestra la importancia de sumar esfuerzos tanto de profesionales como de la comunidad observadora para garantizar un futuro mejor para el chorlito ceniciento.