Influencer de Fitness se Ahoga Durante el Ironman Texas

Una influencer fitness de Brasil ha fallecido mientras competía en la etapa de natación de un evento Ironman en Texas, generando consternación en la comunidad atlética.

La atleta Mara Flavia Souza Araujo fue reportada como «nadadora perdida» alrededor de las 7:30 a.m. durante el Ironman Texas, celebrado en Lake Woodlands, cerca de Houston. Los equipos de emergencia no pudieron localizarla de inmediato y su cuerpo fue encontrado aproximadamente 90 minutos después en una profundidad de tres metros. Lamentablemente, fue declarada muerta en el lugar.

Confirman la Identidad y Causas del Fallecimiento

El Departamento del Sheriff del Condado de Montgomery confirmó su identidad en un comunicado, informando que, a sus 38 años, Araujo había fallecido durante el evento. Las investigaciones preliminares indican que la causa de su muerte fue ahogamiento durante la natación.

Una Triatleta Experimentada

Mara Flavia era una triatleta experimentada, habiendo completado más de nueve eventos Ironman desde 2018. Contaba con una sólida presencia en redes sociales, acumulando más de 60,000 seguidores en Instagram. En días previos a su trágico fallecimiento, había compartido reflexiones sobre disfrutar al máximo de la vida.

Un Legado de Inspiración

En una de sus últimas publicaciones, Araujo escribió: “Disfruta este viaje en el tren bala que es la vida. Y aunque la velocidad de la máquina borre el paisaje, mira por la ventana, pues en cualquier momento el tren te dejará en la estación eterna.”

Solidaridad de los Organizadores

Los organizadores del evento expresaron sus condolencias el mismo día. «Enviamos nuestras más profundas condolencias a la familia y amigos de la atleta y les ofrecemos nuestro apoyo en este difícil momento. Agradecemos también a los primeros en responder por su asistencia», declararon.