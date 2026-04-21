Un año sin el Papa Francisco: Jornadas de homenajes y misas en Argentina y el mundo

Este 21 de abril se cumplen 12 meses de la partida del papa Francisco. La Iglesia Católica celebra su legado con una serie de misas y homenajes a lo largo de toda Argentina y en diversas localidades del mundo.

Actos Centrales en la Basílica de Luján

El acto principal se llevará a cabo en la Basílica de Luján, donde se realizará una misa a las 17 horas, organizada por la Conferencia Episcopal Argentina (CEA). Bajo el lema «memoria agradecida» y «compromiso misionero», la ceremonia será presidida por el arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo, y contará con la asistencia de obispos de todo el país.

El objetivo de este encuentro es reunir al Pueblo de Dios en un acto de fe y gratitud, renovando así el compromiso pastoral que marcó la década de liderazgo de Francisco en la Iglesia.

Simbolismo y Tradición en Luján

La elección de Luján como sede no es casual. Este santuario mariano, símbolo de la fe popular argentina, representa un lugar significativo para conmemorar y honrar su memoria en el contexto del catolicismo nacional.

Un Homenaje Con Sentido en San José de Flores

En Buenos Aires, la Basílica de San José de Flores también se unirá a las conmemoraciones, con una misa especial a las 20 horas, encabezada por el arzobispo Jorge García Cuerva. Este lugar tiene un valor especial en la historia del papa Francisco, donde sintió su llamado religioso durante su juventud. García Cuerva, cercano a la visión pastoral de Bergoglio, refuerza la continuidad de su legado en la arquidiócesis de Buenos Aires.

Celebraciones en el Interior del País

Las conmemoraciones no se limitan a Buenos Aires. En San Juan, se programaron actividades que incluyen oraciones y encuentros comunitarios durante una semana, culminando con una misa central. En Rosario y otras ciudades de Santa Fe, diferentes parroquias ofrecerán misas simultáneas, extendiendo el homenaje a toda la comunidad.

Un Homenaje en Roma: Recuerdos y Reflexiones

En Roma, donde reposan los restos del pontífice, la Basílica de Santa María la Mayor será el escenario de una misa especial y el rezo del rosario, en un acto que contará con la presencia de personas cercanas al papa Francisco. Este homenaje tibio, pero lleno de significado, se desarrollará en un espacio que fue pivotal durante su papado.

El Legado de un Papa Visionario

A un año de su fallecimiento, la figura del papa Francisco sigue generando admiración y apoyo tanto dentro como fuera de la Iglesia. Su legado, centrado en la inclusión, el diálogo interreligioso y el cuidado de los más necesitados, perdura en las actividades de conmemoración programadas en Argentina y a nivel internacional.

Las misas y homenajes que tendrán lugar no solo buscan recordar su vida, sino también continuar el camino que trazó con una Iglesia comprometida con los desafíos contemporáneos.