Morosidad en hogares argentinos: récord de asfixia financiera desde 2010

Familias Argentinas en Crisis: El Índice de Vulnerabilidad Familiar Aumenta a 5 Puntos

El reciente informe sobre el Índice de Vulnerabilidad Familiar indica que la situación de los hogares argentinos sigue deteriorándose, con un incremento alarmante en la morosidad y una caída del poder adquisitivo.

Evolución del Índice en 2026

En enero de 2026, el Índice de Vulnerabilidad Familiar del Congreso alcanzó un value de 5 puntos, consolidando la categoría de “Fragilidad Familiar”. Este representa un aumento del 0,1 puntos en comparación con diciembre de 2025 y marca el noveno incremento mensual desde abril del año pasado.

Factores que Impulsan el Deterioro

El informe detalla que la suba del índice es principalmente atribuida a un aumento en la morosidad de las familias, una notable disminución del salario real y el cierre de varias unidades productivas. La caótica situación del mercado laboral se tradujo en la pérdida de 2.667 puestos de trabajo en el sector privado solo en enero, lo que lleva a una grave crisis con un indicador sectorial que alcanza 6,17 puntos.

Impacto en el Mercado Laboral

El cierre de 1.572 unidades productivas en enero representa una caída interanual del 3%. Desde noviembre de 2023, han desaparecido más de 24.000 empresas, una situación comparable a los momentos más críticos que se vivieron post-pandemia.

La Caída del Salario Real

El poder adquisitivo de los salarios presenta una disminución significativa. Desde el inicio de la gestión, el salario real ha bajado a 92,1 puntos, traduciendo una pérdida del 7,9%. En base al IPC Federal, la situación es aún más alarmante, ya que el salario real cae hasta 86,5 puntos, arrastrado por el alto costo de los servicios públicos.

Morosidad y Afectación Financiera

Uno de los aspectos más preocupantes del informe es el incremento de la morosidad, que en diciembre de 2025 alcanzó el 9,3%, el nivel más alto desde 2010. Los datos preliminares de febrero de 2026 sugieren que esta tendencia continúa, llegando al 10,6%, superando los riesgos detectados durante la pandemia.

Alertas de los Legisladores

El diputado Nicolás Trotta destacó el “desacople creciente” entre la macroeconomía y la vida cotidiana, enfatizando que la esperada recuperación no se observa en la realidad de las familias. Por otro lado, el diputado Santiago Roberto subrayó que el deterioro actual no es temporal, sino una tendencia consolidada.

¿Qué Mide el Índice de Vulnerabilidad Familiar?

El Índice de Vulnerabilidad Familiar se construye en una escala del 1 al 10, donde los valores más altos indican mayor vulnerabilidad, considerando cinco factores clave: