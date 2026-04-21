Macri se despide de Brandoni en la Legislatura: ‘No necesitaba involucrarse’.

El expresidente resalta el legado del reconocido actor y su compromiso con la libertad y la democracia.

Durante el velatorio de Luis Brandoni en la Legislatura de Buenos Aires, Mauricio Macri recordó la figura del destacado actor, destacando su valentía y su entrega por la Argentina. Con un mensaje conmovedor, el exmandatario subrayó su compromiso inquebrantable con las libertades, sin importar las diferencias ideológicas.

Un compromiso inigualable

Macri resaltó que Brandoni no necesitaba involucrarse en la política, ya que había alcanzado el éxito en su carrera artística. Sin embargo, su pasión lo llevó a expresar sus opiniones y a asumir un rol protagónico en la defensa de la república. “Siempre estaba dispuesto a hablar y a enfrentarse a las adversidades”, declaró.

Un vínculo forjado en momentos difíciles

El exmandatario recordó que su relación con el artista comenzó en las manifestaciones por la muerte del fiscal Alberto Nisman en 2015. Aunque al principio no compartían una conexión cercana, con el tiempo forjaron un lazo de respeto y afecto mutuo. “Se generó una relación muy fuerte”, comentó Macri.

Su legado en las luchas sociales

Macri destacó que Brandoni siempre se comprometió a defender lo que la mayoría anhela: paz, crecimiento y una convivencia armónica. “No era habitual encontrar a alguien que se jugara por lo que creía, especialmente en el ámbito artístico”, añadió el ex presidente.

Una candidatura que pudo ser

En sus declaraciones, Macri reveló que Brandoni fue considerado como candidato a vice en sus intentos de reelección en 2019, aunque finalmente optó por Miguel Ángel Pichetto. “Su nombre siempre estuvo presente por su postura valiente y decidida”, afirmó.

La admiración compartida

Patricia Bullrich, jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, también recordó la influencia de Brandoni en la política, subrayando su talento como actor. “Era un gran líder y un símbolo de coraje, dispuesto a expresar sus ideales sin importar los riesgos”, destacó.

Su carácter indomable

Además, Bullrich rememoró cómo Brandoni se mantuvo activo en sus convicciones, incluso durante la pandemia. “No le temía a salir a la calle, demostrando un compromiso digno de respeto”, concluyó.