Bitmine realiza mega compra de Ether: ¿un cambio de rumbo en su precio?

La plataforma de minería y trading de criptomonedas ha hecho historia al adquirir más de 101,000 ETH, reflejando un aumento significativo en el interés institucional hacia Ethereum.

Bitmine, reconocida en el ámbito de la minería y el comercio de criptomonedas, ha realizado una adquisición histórica de 101,627 ETH. Este movimiento se da en un momento en que Strategy anunció su mayor compra de Bitcoin desde 2024, generando un ambiente de expectativa en el sector.

Según el anuncio oficial de la empresa, esta compra convierte a Bitmine en uno de los mayores poseedores de ETH, elevando su total a 4,976,485 ETH con un valor cercano a los 11.5 mil millones de dólares, a un precio promedio de 2,301 dólares por token. Esta transacción, que se llevó a cabo entre el 13 y el 19 de abril, marca la mayor adquisición de ETH registrada por la firma desde diciembre de 2025.

Interés Institucional en Aumento

Los expertos coinciden en que transacciones de esta magnitud pueden impactar la liquidez del mercado y modificar las expectativas de precios en el corto y mediano plazo. Tom Lee, presidente de Bitmine, destacó que la compañía ha mantenido un ritmo acelerado de adquisiciones de ETH durante las últimas cuatro semanas.

“Nuestro escenario base es que ETH está en las etapas finales del ‘mini invierno cripto’”, afirmó Lee, apuntando a un contexto de creciente interés institucional por las criptomonedas, especialmente por Ethereum. La adopción de Ether en las finanzas descentralizadas (DeFi) y los contratos inteligentes continúa en expansión, lo que fortalece su posición en el mercado.

Un Actor Clave en el Mercado de Criptomonedas

Con esta significativa compra, Bitmine se consolida como un jugador relevante en el mercado de ETH y establece un precedente para futuras operaciones. Además de ETH, la firma mantiene en su portafolio unos 199 BTC, con un valor total en activos digitales que asciende a aproximadamente 12.9 mil millones de dólares.

Los especialistas anticipan que Bitmine seguirá observando el mercado y tomando decisiones estratégicas en sus inversiones.