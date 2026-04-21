Boca no podrá llevar hinchas a las escuelas por amenazas

A tan solo 72 horas del crucial enfrentamiento, la tensión crece en Boca Juniors al confirmarse la prohibición de ingreso de hinchas visitantes para el partido en Florencio Varela.

Luego de una destacada victoria en el Superclásico, Boca Juniors se prepara para un partido decisivo contra Defensa y Justicia este jueves, correspondiente a la fecha 16 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional. La meta del equipo es asegurarse un lugar en los octavos de final del campeonato.

Revés Inesperado en la Afición

Lo que se anticipaba como una fiesta para los fanáticos del Xeneize se transformó en un dolor de cabeza debido a la reciente decisión de las autoridades de seguridad, que ha cancelado el operativo que permitiría el ingreso de 3.000 hinchas rosados al Estadio Norberto «Tito» Tomaghello.

Un Regreso Planeado que se Frustra

El estadio había sido elegido para reanudar la presencia de público visitante, pero a solo días del adelanto previsto, la decisión de las fuerzas de seguridad ha puesto en duda este regreso. Esta sorpresiva medida afecta notablemente la dinámica del partido, favoreciendo al «Halcón» en un ambiente de localía cargado de presión.

La Postura de las Autoridades

Diego Lemme, en declaraciones a DSports, confirmó: «Está caída al 100% la chance de jugar con visitantes ante Boca». Durante su intervención, explicó que hasta ahora no se habían registrado incidentes significativos en partidos anteriores con visitantes, pero la seguridad se encuentra inquieta ante las amenazas recientes, lo que ha contribuido a la decisión actual.

Desarrollo del Fútbol Argentino en Suspenso

Este imprevisto obstáculo plantea interrogantes sobre el futuro del regreso a estadios con público visitante en partidos de alta relevancia en el fútbol argentino. La situación actual deja en vilo el avance de un programa muy esperado por los aficionados.