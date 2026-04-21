Trump: No levantará bloqueo a puertos iraníes hasta lograr acuerdo de paz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reafirmó que la nación norteamericana no levantará el bloqueo sobre los puertos iraníes hasta que se alcance un acuerdo de paz que termine con el conflicto en curso.

Durante una reciente publicación en redes sociales, Trump enfatizó que «el bloqueo, que no se levantará hasta que haya un ‘ACUERDO’, está destruyendo a Irán». Según sus declaraciones, «están perdiendo $500 millones al día, un número insostenible incluso a corto plazo».

La Tensión Aumenta en el Estrecho de Ormuz

En medio de esta situación, el tráfico marítimo en el estratégico Estrecho de Ormuz se ha visto nuevamente afectado, ya que tanto Teherán como Washington han impuesto bloqueos. Esta escalada se produce después de que Irán anunciara que no enviaría una delegación a las conversaciones de paz programadas en Islamabad.

Conflicto Marítimo e Incidente con un Buque Irani

La decisión de Irán tuvo lugar tras la intervención de la marina estadounidense, que interceptó un buque carguero con bandera iraní, acusándolo de tratar de eludir el bloqueo naval. Este es el primer buque detenido desde que comenzó el bloqueo de puertos iraníes una semana atrás, y coincide con el cierre del paso estratégico iniciado el 28 de febrero debido al conflicto entre EE.UU. e Israel y Teherán.

Reacciones de Teherán y Efectos Globales

El comando militar conjunto de Irán prometió tomar represalias, lo que pone en duda la estabilidad del frágil alto el fuego, que está a punto de expirar. Irán calificó la incursión como «un acto de piratería» y una violación del armisticio.

Trump añadió que un destructor de misiles guiados de la marina estadounidense había advertido al barco iraní, el Touska, antes de que se detuviera al «hacer un agujero en la sala de máquinas». No se sabe si hubo heridos, y el Comando Central de Estados Unidos no respondió a las preguntas al respecto.

Impacto en los Precios del Petróleo

La intervención de EE.UU. ha incrementado la incertidumbre en torno a la situación de la guerra, provocando un impacto inmediato en los precios del petróleo. El barril de Brent abrió a $95 (€80) el lunes, un salto significativo desde los rangos de $91-92 (€77-78) durante la mayor parte del alto el fuego.

Mientras Trump aseguraba que la guerra estaba «cerca de terminar», ahora surgen dudas sobre las perspectivas de nuevas negociaciones en Pakistán, con reportes sobre la preocupación de Irán respecto a los métodos de EE.UU., que podrían «traicionar la diplomacia».