Marcelo Porcel: El empresario procesado por abusar de diez menores

Marcelo Porcel, un reconocido empresario vinculado a las élites porteñas, está en el centro de una grave acusación por abuso sexual de menores. Los detalles de su implicación han conmocionado a la comunidad educativa.

¿Quién es Marcelo Porcel?

Con 51 años, Porcel ha forjado una carrera en los sectores agropecuario e inmobiliario. Es hijo de Néstor Porcel, uno de los creadores de Argencard, la primera tarjeta de crédito en Argentina. Su vida se ha desarrollado en torno a sus negocios y su familia, particularmente en el ámbito del prestigioso colegio privado Palermo Chico, al que asisten sus hijos.

Su Trayectoria Empresarial

Presidente de Campazu S.A., Porcel dirige una empresa con más de dos décadas de experiencia en la producción lechera y el ganado. También ha estado involucrado en el desarrollo de OH! Design District, un ambicioso proyecto comercial en Nordelta que abarca 150.000 metros cuadrados.

La Denuncia y el Escándalo

La situación dio un giro alarmante a fines de 2025 cuando surgieron denuncias sobre abusos a menores en el colegio donde estudian sus hijos. Este hecho llevó rápidamente a su detención en diciembre de ese año, y en abril de 2026, una jueza aprobó su procesamiento.

Pruebas Comprometedoras

El análisis de su teléfono celular reveló imágenes comprometedoras de amigos de sus hijos junto con múltiples mensajes incriminatorios. Se sospecha que algunas de estas imágenes fueron capturadas con una cámara oculta en su hogar. Las evidencias apuntan a que Porcel no solo habría abusado de menores, sino que también habría distribuido material de explotación infantil.

Un Alto Número de Víctimas

La magistrada identificó al menos diez víctimas en este caso, y los cargos que enfrenta son graves: abuso sexual agravado, corrupción de menores y producción de pornografía infantil. A pesar de estos cargos, Porcel no ha sido detenido y permanece en libertad bajo restricciones severas, incluyendo prohibiciones para acercarse a las víctimas y ciertos lugares.