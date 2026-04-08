Vacíos en el Centro de Córdoba: El 15% de las Galerías Sin Inquilinos y las Propuestas Inmobiliarias

Un reciente estudio del Colegio Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios de Córdoba revela una preocupante tasa de vacío en los comercios de la ciudad. Las cifras indican un cambio preocupante en la dinámica comercial del centro.

Datos que Alarman: ¿Qué Revela el Estudio?

El informe, que fue presentado por Lucas Péndola, presidente del CPI, muestra que un asombroso 15,11% de los locales en galerías comerciales se encuentra desocupado, mientras que la vacancia de locales en la calle asciende al 7,37%. Este cambio radical es alarmante, considerando que la vacancia histórica rondaba entre el 4 y 5%.

Metodología del Relevamiento

El estudio abarcó un área delimitada por la avenida Maipú, la calle Sarmiento, Figueroa Alcorta (la Cañada) y el Bulevar, donde se inspeccionaron 209 cuadras y 30 galerías usando un método “vintage”: lápiz y papel, local por local.

Desglose de la Vacancia en Locales

Del total de 4.278 comercios a pie de calle, quedaron 315 vacíos, representando la mencionada tasa del 7,37%. Sin embargo, en las galerías, el panorama es aún más desolador: de 1.350 locales, 204 están sin actividad, lo que se traduce en una tasa alarmante del 15,11%.

Factores que Contribuyen a la Vacancia

La situación no es sorpresiva. Varias son las razones que explican este aumento de locales vacíos:

1. Contexto Económico Adverso

La caída en la actividad comercial se suma al auge del comercio electrónico, lo que ha provocado que muchas pequeñas y medianas empresas cierren sus locales o se reconviertan a plataformas digitales, cambiando su modelo de negocio.

2. Nuevas Áreas Comerciales

Ciertas zonas de la ciudad, como el sur y el noroeste, se han consolidado como nuevos polos comerciales, atrayendo a consumidores que prefieren comprar cerca de sus hogares.

3. Problemas de Accesibilidad

La falta de estacionamiento y la congestión vial durante las horas pico son obstáculos que desincentivan el desplazamiento al centro de la ciudad. Sin una necesidad urgente, los consumidores optan por alternativas más accesibles.

4. Aumento de Costos de Alquiler

El incremento en los precios de alquiler, junto con el aumento de expensas y servicios, ha hecho que muchos comercios reconsideren su viabilidad, enfrentando una ecuación insostenible.

Casos de Éxito: Galerías Sin Vacancia

No todo es negativo. Algunas galerías como Galería Cabildo, Paseo del Fundador y Galería Cervantes lograron mantenerse ocupadas gracias a que ofrecen propuestas integrales que satisfacen las necesidades de los consumidores.

Una Solución Necesaria: Reconversión Temática

Péndola sugiere una estrategia de especialización temática para las galerías, similar a ciertas calles del centro que funcionan como corredores de productos específicos. Esto podría facilitar la identificación de los lugares y atraer más tráfico de consumidores.

Tendencias en Ventas: Una Caída Notable

La situación no solo afecta la vacancia; las transacciones inmobiliarias también han sufrido una caída del 34% en comparación con el año anterior. Esto se debe principalmente a la disminución del poder adquisitivo y a la falta de opciones de crédito accesibles.

Monitoreo Continuo de la Situación

Este estudio se actualizará mensualmente para seguir de cerca si las vacancias continúan aumentando o si hay signos de estabilización. La situación de las galerías es la que más atención y medidas requiere.