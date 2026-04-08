Protesta de Militantes de Izquierda Interrumpe Clase con Legisladores Libertarios en la UBA

Estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA interrumpieron una clase en protesta por la presencia de dos legisladores de La Libertad Avanza, generando un fuerte debate sobre la libertad de expresión.

Este martes, un grupo de militantes de izquierda interrumpió una actividad académica en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA en la que participaban el legislador Gino Visconti y el senador Juan Cruz Godoy. Llamados “enemigos de la Universidad pública” por los manifestantes, el evento se tornó caótico, provocando reacciones enérgicas desde diversas esferas políticas.

Protesta acalorada en el aula

Los estudiantes llegaron con carteles y cánticos como «Fuera, fuera, fuera fachos fuera», durante una clase de Derecho Constitucional. La escena, registrada en múltiples videos que rápidamente se viralizaron en redes sociales, mostró la tensión creciente entre los estudiantes y los legisladores, quienes fueron invitados a exponer sobre la Ley de Financiamiento Universitario.

Demandas por la Ley de Financiamiento Universitario

Los manifestantes exigieron la implementación de esta ley aprobada en 2025, la cual ha estado estancada debido al veto del presidente Javier Milei. A pesar de una demanda judicial que ordenó su ejecución inmediata, la ley aún no se ha aplicado, lo que desató el descontento entre los estudiantes.

Reacción y consecuencias de la interrupción

La clase fue suspendida por la confrontación, lo que llevó a que los legisladores buscaran una salida de emergencia. Esta situación motivó la crítica de diversas figuras políticas, quienes denunciaron un clima de intolerancia en el ámbito universitario.

Reacciones políticas

Desde la Juventud de La Libertad Avanza, algunos señalaron que la izquierda había cruzado una línea peligrosa. La senadora Patricia Bullrich se unió a las críticas, acusando a los militantes de ser «fascistas» y recordando la necesidad de respetar la diversidad de opiniones en un sistema democrático.

La respuesta del gobierno

El secretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, destacó que la situación daría lugar a un contexto más violento si la oposición tuviera mayor poder. Otros legisladores, como Joaquín Benegas Lynch, exigieron la expulsión de los estudiantes involucrados, calificando sus acciones como representantes de un pensamiento totalitario.

Libertad de expresión en riesgo

El senador Pablo Cervi, al igual que otros compañeros, condenó la violencia y enfatizó que las universidades deben ser lugares de debate y libertad de expresión. En sus declaraciones, instó a la comunidad académica a no ser coaccionada por grupos que impidan el diálogo abierto.

El gobierno y la prensa

Por último, el presidente Javier Milei se refirió al altercado afirmando que los medios de comunicación no muestran suficiente respaldo a quienes enfrentan la violencia. Su mensaje subrayó la tensión actual entre el gobierno y la prensa, así como la polarización en el debate político argentino.