Mercado Pago: ¡Paga en 24 cuotas sin interés en más de 300 marcas!

Mercado Pago lanza una promoción increíble para ayudar a los argentinos a ahorrar en sus compras. Descubre cómo beneficiarte de hasta 24 cuotas sin interés en más de 300 marcas durante los primeros días de abril.

Mercado Pago, la popular billetera virtual de Mercado Libre, ha lanzado el emocionante «Festival de Cuotas«, que ofrece la posibilidad de pagar en hasta 24 cuotas sin interés en una amplia variedad de marcas a nivel nacional.

Esta iniciativa busca reactivar el consumo en un contexto de disminución del poder adquisitivo y cierre de negocios en diversas regiones de Argentina.

La acción estará disponible desde el 6 hasta el 12 de abril de 2026, y se puede utilizar tanto en compras en tiendas físicas como en plataformas digitales.

Cuotas Sin Interés en Más de 300 Marcas

Con esta nueva campaña, Mercado Pago se posiciona como un impulsor del comercio, brindando a sus usuarios la oportunidad de financiar sus compras, algo que tradicionalmente estaba limitado a plazos más cortos.

Los consumidores podrán acceder a esta opción en más de 300 marcas de diversos sectores, que abarcan:

Electrodomésticos

Moda

Hogar

Supermercados

Gastronomía

Mercado Pago permite pagar en 24 cuotas sin interés en más de 300 marcas durante abril.

Los usuarios pueden disfrutar de este beneficio realizando sus pagos mediante código QR en comercios físicos o utilizando la plataforma digital de Mercado Pago, lo que amplía las opciones de uso.

Además de las 24 cuotas sin interés, los clientes también podrán disfrutar de descuentos de hasta 25% en supermercados, y beneficios en combustibles, gastronomía y viajes, haciendo de abril un mes ideal para aprovechar ofertones.

Estas iniciativas se complementan con la preventa exclusiva de entradas para eventos, reforzando a Mercado Pago como una plataforma integral de consumo.