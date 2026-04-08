Caso Adorni: La escribana que validó las escrituras testificará hoy

El próximo miércoles, la escribana Adriana Mónica Nechevenko de Schuster será testigo clave en la investigación que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por un presunto enriquecimiento ilícito.

Nechevenko se presentará ante el fiscal federal Gerardo Pollicita para aportar detalles sobre la certificación de dos propiedades que pertenecen a Adorni, las cuales no han sido declaradas en su información patrimonial. Estas propiedades son un departamento en el barrio de Caballito y una casa en el country Indio Cuá, ubicado en Exaltación de la Cruz.

Investigación en Curso sobre las Propiedades del Funcionario

Las autoridades están indagando por qué el inmueble de Caballito tiene un valor de escritura notablemente inferior al que se maneja en el mercado inmobiliario. Además, se están llevando a cabo averiguaciones acerca de las visitas frecuentes que realizó la escribana a la Casa Rosada, donde estuvo al menos siete veces entre julio de 2024 y enero de 2026.

El Rol de Nechevenko en las Operaciones Inmobiliarias

Como certificadora de las operaciones inmobiliarias de Adorni, se espera que Nechevenko ofrezca información valiosa sobre los valores reales de las propiedades. Su testimonio podría ser determinante, ya que se ha señalado que debería estar al tanto de todos los detalles involucrados en la compra y declaración de estas propiedades.

Antecedentes Judiciales de la Escribana

Dato curioso, la única mención previa de Nechevenko en el ámbito judicial corresponde a un caso de hace 12 años, donde fue testigo en un juicio relacionado con una organización dedicada al tráfico de efedrina. En esa ocasión, validó firmas para empresas que operaban como fachadas de narcotraficantes.