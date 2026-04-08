Acuerdo EE.UU.-Irán: Alto el fuego de dos semanas y reapertura del estrecho de Ormuz

Las tensiones entre EE.UU. e Irán han alcanzado un punto crítico, pero un reciente acuerdo de alto el fuego mediado por Pakistán podría marcar un cambio crucial en la región.

Un giro inesperado en las negociaciones

Tras intensas horas de expectativa global, el presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció a través de su red social que se ha alcanzado un acuerdo temporal de alto el fuego entre su país e Irán, que durará dos semanas. Este acuerdo se produce tras una serie de amenazas que dejaron al mundo en vilo.

Detalles del Acuerdo

El acuerdo se centró en la re apertura del estrecho de Ormuz, punto neurálgico en el conflicto reciente. Trump indicó que la suspensión de los bombardeos estaba condicionada a que Irán aceptara dicho acuerdo. El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, confirmó que están dispuestos a reabrir el estrecho bajo la condición de que se detengan las ofensivas.

Mediación de Pakistán

El primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, jugó un papel fundamental como mediador, afirmando que ambos países han acordado un alto el fuego inmediato, extendiéndose a otras áreas conflictivas como Líbano. Sharif invitó a las delegaciones de ambas partes a Islamabad para continuar las negociaciones.

Un Plan de 10 Puntos

Trump mencionó haber recibido una propuesta de 10 puntos de Irán, que considera una base viable para las negociaciones. Aunque los detalles no han sido revelados, se destaca que las conversaciones girarán en torno a la seguridad y el control del estrecho de Ormuz, además de la futura aceptación del enriquecimiento de uranio por parte de Irán.

Desafíos en las Negociaciones

Expertos advierten que la falta de confianza entre ambas partes complicará las conversaciones. Aunque este alto el fuego sugiere un desescalamiento, la situación sigue siendo tensa y cualquier negociación podría ser delicada, especialmente dada la historia reciente de enfrentamientos entre EE.UU. e Irán.

Reacciones y Proyecciones

Ambas partes se han presentado como victoriosas en este acuerdo. Irán considera que EE.UU. ha aceptado sus condiciones, mientras que Trump comunica que está avanzando hacia un «acuerdo definitivo» que podría garantizar la paz a largo plazo en la región. Este impulso diplomático ha llevado a una caída en los precios del petróleo, aliviando las tensiones económicas que la guerra había exacerbado.

La Realidad de la Diplomacia

A pesar de los signos de alivio momentáneo, la comunidad internacional sigue analizando la situación. La mediación de Pakistán podría ofrecer una salida a la escalada, pero tanto EE.UU. como Irán mantienen posturas firmes que pueden obstaculizar un acuerdo duradero. A medida que avanzan las conversaciones, el futuro de la estabilidad en la región permanece incierto.