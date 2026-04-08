De Navidad a San Bernardo: Una compra completa que incluye arbolito y factura de gas

Detienen a empleada por estafa tras robar tarjeta de crédito a compañera con discapacidad

Una mujer fue arrestada en La Plata, acusada de cometer estafa luego de apoderarse de la tarjeta de crédito de una colega con discapacidad. Con los datos de la tarjeta, realizó compras que superaron los dos millones de pesos.

El comienzo de la investigación

La trama se destapó en enero, cuando la víctima notó movimientos irregulares en su cuenta bancaria. Al identificarlos como compras que no había realizado, decidió presentar una denuncia. La Dirección de Investigaciones de Cibercrimen tomó cartas en el asunto y, tras un exhaustivo análisis, confirmó las irregularidades.

Un entorno laboral comprometido

Ambas mujeres trabajaban como auxiliares de limpieza en un jardín de infantes en la ciudad. Según informes, la sospechosa habría conseguido los datos de la tarjeta en el sitio donde ambas guardaban sus pertenencias.

Allanamiento y hallazgos sorprendentemente reveladores

Con la autorización de la jueza Marcela Garmendia, la policía llevó a cabo un allanamiento en la vivienda de la acusada en la capital bonaerense.

Durante el operativo, se incautaron varios artículos que habrían sido adquiridos con el dinero robado, como un televisor, una cama matrimonial, ropa, un teléfono celular y una computadora portátil. Además, se hallaron anotaciones que contenían datos de diversas tarjetas.

La estrategia del delito y su eventual desenlace

Los investigadores revelaron que las compras se realizaron entre el 21 de noviembre de 2025 y el 12 de enero de 2026. Las transacciones incluían desde pasajes a la localidad de San Bernardo hasta un árbol de Navidad y artículos de supermercado.

Para llevar a cabo el fraude sin levantar sospechas, la mujer empleó lo que se denomina una modalidad «hormiga», realizando compras de bajos montos y a plazos, lo que le permitió agotar el saldo de la tarjeta de su compañera sin que esta lo notara inicialmente.

La situación actual de la acusada

La causa, que ya está calificada como «estafa», está bajo la supervisión de la Unidad Funcional de Instrucción N°16, con el fiscal Juan Cruz Condomi Alcorta a cargo, y se tramita en el Juzgado de Garantías N°5.

Imágenes del operativo muestran a la mujer, en el momento de su detención, visiblemente sorprendida y angustiada. Posteriormente, fue despedida de su puesto en el jardín de infantes y se enfrenta a serias acusaciones legales.