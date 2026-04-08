Riesgo País se sitúa en 610 puntos tras una jornada de tensión financiera

Argentina: El Riesgo País Se Mantiene en 610 Puntos en un Entorno Financiero Estable

En un contexto de calma en el mercado financiero local, el Riesgo País de Argentina cerró en 610 puntos básicos, reflejando estabilidad en medio de un periodo sin grandes movimientos económicos.

Situación Actual del Riesgo País

Este martes, 7 de abril de 2026, el indicador se ubicó en 610 puntos, marcando una tendencia de estabilidad. Este nivel representa el diferencial de riesgo asignado a los instrumentos de deuda argentinos en comparación con activos considerados seguros a nivel global. Durante la jornada, los bonos soberanos mostraron variaciones mínimas, lo que contribuyó a mantener el índice sin cambios significativos en relación a su apertura.

Los datos de JP Morgan indican que el mercado continúa pendiente de los factores macroeconómicos internos y del flujo de divisas. Hoy, no hubo presiones alcistas importantes en comparación con los bonos del Tesoro estadounidense, lo que permitió que el índice EMBI se mantuviera en niveles similares a los anteriores.

La reciente inestabilidad en el mercado local y el aumento del petróleo se deben a la tensión provocada por declaraciones de Donald Trump hacia Irán.

Un Vistazo a la Evolución del Riesgo País

A lo largo de la última semana, el Riesgo País ha presentado un comportamiento estable, fluctuyendo levemente. El lunes 6 de abril, cerró cerca de 611 puntos, lo que indica un ligero descenso respecto a la jornada de hoy. Durante el fin de semana, se mantuvo en torno a los 609 puntos, después de iniciar el mes con una leve presión que lo llevó momentáneamente a superar los 612 puntos.

Desempeño de Bonos y Perspectivas

En la semana previa, el rendimiento de los bonos Globales y Bonares favoreció una estabilización del riesgo soberano, que se mantuvo en un rango entre 605 y 615 puntos. El miércoles 1 de abril, el índice alcanzó los 612 puntos, cifra que se repitió el jueves 2. Esta estabilidad sugiere una pausa en la volatilidad que había caracterizado a los mercados emergentes recientemente, ofreciendo a los activos locales una base más sólida mientras se aguardan indicios sobre la política fiscal futura.

Comparativa Mensual

Al comparar con el cierre de marzo, se percibe una mejora en la percepción de riesgo. El 30 de marzo de 2026, el indicador alcanzó los 637 puntos, influenciado por factores externos en los mercados. Sin embargo, la recuperación de los precios de los bonos en dólares durante la primera semana de abril ha facilitado un ajuste hacia niveles actuales de 610 puntos, un parámetro clave para evaluar el costo de financiamiento del país.