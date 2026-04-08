Diego Giuliano advierte en ‘QR!’: ‘El transporte está al borde del colapso’

En un contundente análisis sobre el estado del transporte público, el exministro Diego Giuliano advierte sobre el colapso inminente del sistema de colectivos en el país. La actual realidad del transporte automotor exige una urgente atención.

El transporte automotor ha reavivado el debate en la sociedad argentina, poniendo en evidencia un sistema que, según el diputado y exministro de Transporte Diego Giuliano, «está crujiendo por todos lados». En una reciente aparición en el programa «QR!» de Canal E, Giuliano expuso un panorama desalentador: descenso de pasajeros, incremento de costos y la ausencia de políticas de apoyo por parte del Gobierno nacional.

Menos Colectivos y Posibles Cortes

El servicio de transporte se encuentra en crisis aguda, especialmente en las rutas que conectan la provincia de Buenos Aires con la Ciudad. Las empresas ya han retirado aproximadamente un 30% de sus unidades debido a la falta de rentabilidad y han alertado sobre la posible imposibilidad de pagar salarios en el corto plazo.

Giuliano explicó que “en el interior del país se han cortado absolutamente los subsidios al transporte”, lo que agrava la situación para los usuarios y trabajadores del sector.

Caída en la Cantidad de Pasajeros

Uno de los datos más alarmantes que presentó Giuliano fue la notable disminución en el número de pasajeros: “En el último mes, hemos visto una caída del 12%”, vinculando esta reducción con la actual crisis económica. La pérdida de 300.000 puestos de trabajo ha impactado directamente en el uso del transporte: “Si no hay pasajeros que viajen, el sistema financiero no se sostiene”, añadió.

Aumentos de Tarifas y Nuevos Hábitos Sociales

El diputado destacó que los incrementos en las tarifas están modificando comportamientos cotidianos. Los estudiantes, por ejemplo, optan por no asistir a instituciones educativas más distantes debido al costo del viaje, lo que, según Giuliano, podría tener impacto en la planificación urbana a largo plazo.

“Esto lo veremos en la manera en que se transforma incluso el tejido urbano”, advirtió. Además, mencionó que el costo de combustible refleja una brecha significativa entre lo que las empresas reciben y lo que realmente deben abonar.

La Necesidad de un Rescate Urgente

“El transporte no podrá sostenerse sin una inyección de recursos que este Gobierno no está dispuesto a proporcionar«, expresó. La situación es crítica, y Giuliano relacionó el estado del transporte con la salud global de la economía: “Está directamente conectado al movimiento económico del país”.