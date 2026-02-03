Marco Lavagna deja el INDEC: Casa Rosada revela los motivos detrás de su renuncia

El economista Marco Lavagna deja su cargo en el INDEC tras seis años de trabajo, marcando el inicio de una nueva etapa en su carrera. Las razones detrás de su renuncia incluyen diferencias en la implementación de nuevas metodologías de medición de la inflación.

Marco Lavagna, quien dirigió el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) hasta este lunes, anunció su renuncia a través de un mensaje en su cuenta de X, donde expresó su agradecimiento por el apoyo recibido y mencionó que se abre una nueva fase en su trayectoria profesional. A lo largo de su mandato, ha enfrentado desafíos significativos en el ámbito de las estadísticas públicas.

Un Balance de Seis Años de Trabajo en el INDEC

En su mensaje, Lavagna destacó que haber estado al frente del INDEC ha sido «un verdadero privilegio». Desde su llegada al organismo durante la gestión de Alberto Fernández y continuando con Javier Milei, ha liderado un equipo enfocado en la mejora de las estadísticas nacionales. En su carta a los empleados, también mencionó que su paso por el INDEC ha estado marcado por «mucho trabajo y enormes desafíos».

Razones Detrás de la Renuncia

Fuentes del Gobierno han indicado que la renuncia de Lavagna estuvo motivada por diferencias sobre cuándo debería comenzar la implementación de una nueva metodología para medir la inflación. Mientras Lavagna abogaba por una implementación inmediata, el Presidente y el Ministro de Economía preferían esperar hasta que el proceso de desinflación estuviera más consolidado para evitar interpretaciones erróneas en los medios.

Reconocimiento y Legado en el INDEC

En su misiva, Lavagna agradeció a todos los empleados del INDEC, a quienes definió como el «principal activo del organismo». También dejó un mensaje esperanzador sobre el futuro del INDEC, manifestando su confianza en que se seguirán desarrollando proyectos significativos y se actualizarán los marcos normativos para apoyar la institución.

La Continuidad del INDEC

Para asumir la dirección del INDEC en su reemplazo, se ha designado a Pedro Lines, quien ya cuenta con experiencia en el organismo y ha sido valorado por su trayectoria profesional. El Gobierno ha declarado que esta transición se realizó en “buenos términos”, reflejando un compromiso por continuar el trabajo iniciado por Lavagna.

La gestión de Marco Lavagna ha dejado una huella en el INDEC, y su salida abre la puerta a nuevos cambios en la dirección de las estadísticas del país. La comunidad estadística y los ciudadanos deberán estar atentos a cómo evolucionará esta área crucial para la economía argentina.