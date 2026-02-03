Euro Blue: Cierre del 2 de febrero de 2026

El Euro y el Dólar Blue: Cotizaciones Clave del Lunes 2 de Febrero de 2026

¿Quieres saber cómo cerraron el euro y el dólar blue hoy? Te traemos las cifras más relevantes del mercado cambiario argentino para que estés al día.

Euro Blue: Cierre del Mercado Paralelo

El euro blue finalizó en $1.755,75 para la compra y $1.723,75 para la venta. Esta moneda tiende a tener un valor más elevado que el euro oficial, dado que el último se negocia a través de bancos y presenta una cotización más estable. Con la implementación de políticas de «sinceramiento», se ha observado una reducción en la brecha entre ambas opciones.

Euro Oficial: Los Números del Banco de la Nación

Hoy, el euro oficial cerró en el Banco de la Nación Argentina (BNA) a $1.670,00 para la compra y $1.770,00 para la venta.

El Euro Tarjeta en el Actual Contexto

El conocido euro tarjeta, que se utiliza principalmente para gastos con tarjetas en el extranjero, cotiza a $2.301,62 para la compra y $1.674,29 para la venta en el mercado actual.

Comparativa de Cotizaciones en Distintos Bancos

Las cifras del euro en diferentes entidades bancarias hoy, 2 de febrero, son las siguientes:

Banco Ciudad: $1.670,00 (compra) / $1.770,00 (venta)

Banco Nación: $1.670,00 (compra) / $1.770,00 (venta)

Banco BBVA: $1.710,00 (compra) / $1.770,00 (venta)

Banco Patagonia: $1.667,51 (compra) / $1.760,88 (venta)

Banco Supervielle: $1.688,00 (compra) / $1.785,00 (venta)

Dólar Blue: Cierre de la Jornada

Finalmente, el valor del dólar blue se ubicó en $1.430,00 para la compra y $1.450,00 para la venta, consolidándose así como una opción en el mercado informal.

Este tipo de cambio tiende a ser superior al oficial, ya que se adquiere fuera de las vías bancarias reglamentarias.