Tragedia en Villa Devoto: Fallecen niñera y dos niños en un accidente por gas

Una lamentable fuga de gas en un departamento de Villa Devoto resultó en la trágica muerte de una niñera de 32 años y dos niños de 2 y 4 años. El suceso ha conmocionado a la comunidad y desatado una investigación urgente.

El drama se desató este lunes cuando, alrededor de las 18 horas, la madre de los pequeños alertó al 911 indicando que la niñera y sus hijos estaban inconscientes en su hogar, ubicado en la calle Mercedes al 4400.

Emergencia y descargo de responsabilidades

Los primeros en llegar al lugar fueron los Bomberos de la Ciudad y el SAME, quienes confirmaron el fallecimiento de la niñera. Los niños fueron trasladados al Hospital Zubizarreta, aunque lamentablemente también perdieron la vida poco después de su ingreso.

Acciones posteriores y respuestas de las autoridades

Tras el incidente, el personal de Metrogas se hizo presente para cortar el suministro de gas mientras se iniciaban las investigaciones sobre el origen de la fuga. La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional número 13, encabezada por Marcelo Roma, se ha encargado del caso, abriendo un expediente para averiguar las causas de la tragedia.

La comunidad en shock

Este trágico suceso ha dejado a los vecinos de Villa Devoto consternados. La comunidad pide respuestas y un mayor control sobre la seguridad de las instalaciones de gas, para que tragedias como esta no se repitan.

