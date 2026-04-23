Marcos Galperin revela: "En marzo, se escrituraron 18% más propiedades que en 2022, ¡una recesión curiosa!"

El mercado inmobiliario de Buenos Aires muestra un inesperado incremento en las compraventas durante marzo, a pesar de un inicio de año complicado marcado por altas tasas de interés en créditos hipotecarios. Este fenómeno sorprende a expertos del sector.

Según el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, en marzo se firmaron 5,590 escrituras de compraventa, lo que representa un 17.8% más que en marzo de 2025 y un asombroso 56.7% de aumento respecto a febrero, cuando se registraron 3,567 escrituras.

Recuperación en el mercado inmobiliario: ¿un repunte esperado?

Este crecimiento, aunque positivo, debe ser analizado con precaución. Si bien marzo marcó el fin de una racha de cuatro meses a la baja, todavía se encuentra por debajo de los niveles del 2018, cuando los créditos UVA proliferaban. Marcos Galperín, fundador de Mercado Libre, destacó en sus redes que este marzo fue el segundo mejor en la última década.

Un mercado en transformación

Es fundamental considerar que enero y febrero suelen tener una baja en las operaciones de compraventa, independientemente de las circunstancias del año. Aún así, el dato más intrigante es que aunque las escrituraciones subieron, la situación del crédito hipotecario no mejoró. Este aumento se debe predominantemente a compradores que poseían capital propio.

Datos significativos sobre las transacciones

El monto total operado alcanzó los $902,972 millones, mostrando un aumento interanual del 46%. Sin embargo, el precio promedio de cada operación fue de $161.5 millones, equivalente a US$113,802, lo que indica una caída del 4.1% en dólares. Esto plantea que, aunque se están vendiendo más propiedades, se están transaccionando a precios más bajos en moneda extranjera.

Crédito hipotecario: el motor que falta

Durante marzo, tan solo 834 escrituras se realizaron con créditos, un 15.9% menos que en marzo de 2025. Este dato es preocupante ya que únicamente representa el 14.9% del total de las operaciones. A pesar de este contexto, el segmento sigue mostrando cierta estabilidad en comparación con años anteriores.

Un panorama incierto pero alentador

La presidenta del Colegio de Escribanos, Magdalena Tato, advirtió que sin créditos hipotecarios el crecimiento del mercado sería más limitado. Aunque los bancos han comenzado a reducir las tasas, aún queda mucho por hacer para revitalizar el acceso a financiar propiedades.

Implicaciones del tipo de cambio

Un dólar estable ha mejorado la capacidad de compra, pero esa mejoría no alcanza para sustituir la falta de crédito. Dan Obetko, gerente de Interwin, subrayó que las propiedades bien tasadas y ubicadas están generando un interés elevado entre los compradores.

La mirada crítica del mercado

Fabián Achával, economista y titular de su propia inmobiliaria, considera que marzo refleja un efecto arrastre de operaciones no concretadas en los meses anteriores y que hay que ser cautelosos. La verdadera prueba del mercado llegaría en abril, mes que podría denotar un cambio estructural.

Perspectivas a futuro

Por otro lado, la Provincia de Buenos Aires también ha experimentado incrementos en compraventas, con 11,116 operaciones en marzo, un 45% más que en febrero y un 8% interanual respecto al mismo mes del año anterior. Sin embargo, el uso de hipotecas también ha disminuido, mostrando un 10% menos que en marzo de 2025.

Maximiliano D’Aria, director de D’Aria Propiedades, señala que, a pesar del aumento en la cantidad de escrituras, aún se está un 25% por debajo en el volumen operado si se compara con 2018. Con un futuro incierto, el mercado espera que la reactivación se produzca, especialmente en el sector de la construcción, que aún no muestra señales claras de recuperación.