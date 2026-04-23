Nuevo documental revela a Hal Finney y Len Sassaman como posibles creadores de Bitcoin

En un análisis profundo de casi dos horas, "Finding Satoshi" propone que Hal Finney y Len Sassaman podrían ser los verdaderos genios detrás del famoso seudónimo Satoshi Nakamoto, desafiando los mitos en torno al origen de la criptomoneda.

El documental Finding Satoshi no solo explora la creación de Bitcoin, sino que también se adentra en los primeros años de su historia mediante relatos de figuras clave del ecosistema cripto. Disponible en varias plataformas digitales por solo 14,99 USD, el filme busca desentrañar los secretos del origen de esta innovadora moneda.

Hal Finney: el programador pionero

Hal Finney es presentado como el cerebro detrás del código original de Bitcoin. Reconocido por sus contribuciones al ámbito de la criptografía, Finney fue el primer destinatario de una transacción de Bitcoin en 2009. Su fallecimiento en 2014, a causa de ELA, sumó un aura casi mítica a su figura, pues su cuerpo fue criopreservado por la Fundación Alcor.

Len Sassaman: el arquitecto del whitepaper

Por otro lado, el documental sugiere que Len Sassaman podría haber sido el autor del whitepaper de Bitcoin. Este experimento en privacidad y criptografía trabajó en el desarrollo de PGP y en sistemas de correo anónimo, y su estilo de escritura se asemeja a la técnica precisa del documento fundacional que estableció las bases para esta revolución financiera.

Coincidencias sorprendentes

Un aspecto intrigante que destaca el documental es la correlación temporal entre la muerte de Sassaman y la disolución de la presencia de Satoshi en los foros de discusión. Esta sincronía se presenta como una pista reveladora que entrelaza sus vidas con la historia de Bitcoin, sugiriendo que el surgimiento de esta criptomoneda podría haber sido fruto de un esfuerzo colectivo en lugar de una creación individual.

El film, aunque no aporta pruebas definitivas, ofrece una narrativa cautivadora que vuelve a encender el debate sobre la verdadera identidad detrás de la revolución financiera que transformó la economía moderna.