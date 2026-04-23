Vuelos afectados este viernes por el ‘apagón informativo’ del SMN

La situación del transporte aéreo en Argentina se complica. Este viernes, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) realizará un «apagón informativo» en protesta contra despidos y el recorte de fondos.

El 24 de abril marcará un día crítico para el sector aéreo en Argentina, ya que los empleados del SMN, respaldados por el gremio ATE, llevarán a cabo una acción que interrumpirá la difusión de pronósticos, alertas y datos meteorológicos esenciales. Esta medida surge como respuesta a la creciente preocupación por la reducción de personal y el desfinanciamiento del organismo.

Impacto en los Vuelos Aéreos

El «apagón informativo» se desarrollará entre las 5 y las 12 del mediodía. Durante ese periodo, los meteorólogos dejarán de proporcionar los informes necesarios para la seguridad de las operaciones aéreas. Sin estos datos, las aerolíneas se enfrentan a la imposibilidad de garantizar los protocolos de seguridad exigidos internacionalmente.

Se anticipa que la medida provocará retrasos y cancelaciones masivas, generando incertidumbre en los aeropuertos. No obstante, se mantendrán guardias mínimas para atender situaciones críticas. Los vuelos de servicios sanitarios, traslados humanitarios y oficiales de Estado no se verán afectados.

Las Causas Detrás del Conflicto

La raíz de esta drástica protesta se encuentra en la alarmante reducción de personal en el SMN. Los trabajadores han denunciado la desvinculación de más de 140 empleados, lo que pone en riesgo la operatividad de un servicio esencial que requiere un funcionamiento continuo. «Con menos personal, la precisión en las alertas meteorológicas y la seguridad aérea están en peligro», afirmaron desde el gremio.

La situación en el SMN se suma a las tensiones en otros organismos estatales, como la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y los controladores aéreos, creando un entorno de alta vulnerabilidad para el transporte aéreo. Los pasajeros con vuelos programados para la mañana del viernes están instados a comunicarse con sus aerolíneas, ya que el estado de sus vuelos podría cambiar drásticamente ante el inminente «apagón».