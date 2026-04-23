Roy Orbison: El Ascenso y las Tragedias Detrás de ‘Pretty Woman’

Roy Orbison: El legado de una voz inolvidable en la historia de la música

Roy Orbison, un ícono musical cuyo talento sobresale en la memoria colectiva, habría celebrado hoy su cumpleaños número noventa. Nacido el 23 de abril de 1936 en Texas, su vida estuvo marcada por un contraste entre el éxito musical y tragedias personales que forjaron su singular legado.

Los inicios de una leyenda Creciendo en un hogar rodeado de melodías de country, gospel y blues, Roy comenzó a tocar la guitarra a una temprana edad, guiado por su padre, quien le enseñó a apreciar a artistas como Jimmie Rodgers y Hank Williams. Su primera incursión en la música formal llegó en 1956, cuando comenzó a labrarse un camino con una voz profunda y su icónico look de lentes oscuros.

Un telonero inolvidable Una de las anécdotas más memorables de su carrera ocurrió en 1963, cuando Orbison se presentó como telonero de Los Beatles en Escocia. El público, rendido ante su talento, lo aclamaba con fervor, haciendo eco del deseo de verlo en el escenario.

Éxitos que definieron su carrera Roy alcanzó el estrellato con temas inolvidables como «Oh Pretty Woman», «Crying» y «Only the Lonely». Estas baladas no solo capturaron la esencia de su voz única, sino que también resonaron en el corazón de millones, estableciéndolo como un verdadero maestro de la música.

Tragedias personales Sin embargo, su vida personal fue una serie de desdichas. La muerte trágica de su esposa, Claudette, en un accidente, y la pérdida de sus dos hijos mayores en un incendio marcaron profundamente su vida y su música. Estas experiencias dolorosas, sin embargo, también influyeron en su trabajo, otorgándole una conexión emocional aún más profunda con su audiencia.

Un retorno triunfal En los años 80, Orbison revivió su carrera al colaborar con artistas contemporáneos y ser parte de los Traveling Wilburys, un supergrupo formado junto a leyendas como Bob Dylan y Tom Petty. Su reinvención en esta etapa culminó con el lanzamiento de «Mystery Girl», que incluía el éxito «You Got It».