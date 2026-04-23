Wi-Fi en Clase, Asientos Reclinables y Mayor Conectividad Aérea: La Nueva Experiencia de Vuelo

Latam Airlines da un gran paso hacia la modernización de su flota, al equipar sus A321XLR con asientos completamente reclinables desde 2027. Además, inaugura la conectividad Wi-Fi en sus vuelos de larga distancia, marcando un hito en la aviación sudamericana.

Asientos Confortables y Conectividad Avanzada. La aerolínea se convierte en pionera en Sudamérica al ofrecer asientos que permiten un reclinamiento total en aviones de pasillo único. Este avance se complementa con la implementación de Wi-Fi a bordo en su Boeing 787-9, que ya realizó su primer vuelo con esta tecnología.

Inversión en Tecnología de Conectividad

Con un presupuesto que supera los 60 millones de dólares, Latam busca incorporar Internet en más de 60 aviones que operan trayectos de larga duración, tanto dentro de Sudamérica como en rutas intercontinentales hacia ciudades como Madrid, Miami y Nueva York. Desde este mes, los pasajeros en un avión ya cuentan con este servicio, que se irá expandiendo hasta 2028.

Rutas Internacionales y Conexiones Mejoradas

Las conexiones se extienden ahora a vuelos de mayor duración, como Santiago–Sídney, Santiago–Nueva York, y Lima–Madrid. El sistema utiliza tecnología satelital avanzada que asegura una conexión de alta velocidad y baja latencia, incluso en áreas remotas.

Experiencia de Vuelo Inigualable

Los pasajeros en el primer Boeing 787-9 ya habilitado podrán disfrutar de mensajería gratuita a bordo, y próximamente, los miembros de Latam Pass podrán acceder a redes sociales y navegar por Internet durante el vuelo. Este enfoque en el confort y la conectividad redefine la experiencia de volar.

Crecimiento y Expansión en el Mercado

La aerolínea también reportó un sólido desempeño en el primer trimestre de 2026, consolidándose como líder regional en conectividad. Según la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), Latam comparte la cima en cuotas de mercado internacional, transportando el 17% de los pasajeros en este segmento.

Nuevas Rutas y Oportunidades de Viaje

En el último año, Latam ha sumado 10 rutas adicionales a su red, facilitando el acceso a destinos como Buenos Aires – Recife, Buenos Aires – Miami, y Córdoba – São Paulo, integrando eficientemente el interior del país con el contexto internacional.

Expansión de la Red de Destinos

La aerolínea prevé operar 88 destinos en 32 países y proyecta alcanzar 420 vuelos diarios a través de su Hub de las Américas. Para respaldar este crecimiento, se planea tener 121 aeronaves en su flota de aquí a finales de 2026, reforzando su compromiso con la expansión de su conectividad.

Innovaciones Futuras en Conectividad

En un esfuerzo por mejorar la experiencia a bordo, Latam se une a la implementación de servicios más avanzados. Esto incluye el programa Panamá Stopover, que ahora permite una estadía de 15 días sin costo adicional en tarifas aéreas, incentivando el turismo y la economía local.

La creciente red de destinos y las mejoras en tecnología aseguran que Latam Airlines continúe siendo un referente en la aviación regional e internacional, ofreciendo a sus pasajeros una experiencia de viaje incomparable.