Marcos Galperin y Nicolás Márquez encienden la polémica con sus reacciones a la internación de Cristina Kirchner

La reciente intervención quirúrgica de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien fue operada de urgencia por apendicitis, desató una ola de opiniones en redes sociales, polarizando aún más el clima político en Argentina.

En el Sanatorio Otamendi de Buenos Aires, Cristina Fernández de Kirchner fue sometida a una cirugía laparoscópica tras confirmar un cuadro agudo de apendicitis. Su internación no solo generó un parte médico, sino que también provocó un torrente de reacciones políticas en plataformas digitales.

Reacciones Políticas en Redes Sociales

Desde que se anunció su operación, el debate se intensificó, especialmente en relación a su decisión de elegir un sanatorio privado para su tratamiento. Este hecho fue cuestionado por muchos tuiteros que lo compararon con el sistema de salud pública que históricamente ha defendido el peronismo.

Uno de los primeros en criticarlas fue Marcos Galperin, fundador de Mercado Libre. Compartió un mensaje que destacaba hospitales públicos con nombres emblemáticos del peronismo, sugiriendo que la expresidenta debería haber optado por estos en lugar de una clínica privada.

Críticas por la elección del sanatorio privado se intensificaron en redes.

Por otro lado, Nicolás Márquez, escritor cercano al Presidente, utilizó un tono más agresivo para referirse a la exmandataria, llamándola “la presidiaria” y calificando como “mala noticia” el éxito de la operación. Javier Milei también se unió a las críticas, disparando cuestionamientos sobre su elección de sanatorio privado, en un contexto donde ella ha defendido activamente la importancia de un sistema de salud pública.

El exlegislador libertario Ramiro Marra expresó su deseo de pronta recuperación, pero con matices irónicos que reflejan el conflicto político que genera su figura. Esto mostró una vez más cómo el estado de salud de Fernández de Kirchner puede activar debates acerados entre sus críticos y defensores.

La Reacción de los Soporte

Mientras la polémica crecía, simpatizantes de Fernández de Kirchner se congregaron en el Sanatorio Otamendi en una vigilia, mostrando su apoyo durante este difícil momento. El clima de tensión se evidenció en redes, donde los partidarios arremetieron contra los mensajes burlones y críticos que surgieron.

Militantes brindan su apoyo a Cristina Fernández durante su recuperación.

Estado de Salud Actual

La salud de la expresidenta fue el centro de atención el pasado sábado, tras un dolor abdominal que requirió atención de emergencia. Un equipo médico realizó una primera evaluación en su domicilio, debido a su situación de prisión domiciliaria por la condena en la causa Vialidad.

Después de los exámenes, se tomó la decisión de trasladarla al Sanatorio Otamendi, donde se le diagnosticó apendicitis aguda con peritonitis localizada. La cirugía laparoscópica que se llevó a cabo tuvo un desarrollo exitoso, y según el parte médico, la evolución ha sido positiva. Fernández de Kirchner continúa bajo observación clínica, cumpliendo con los protocolos necesarios para su recuperación.

El procedimiento realizado es conocido por ser menos invasivo y por facilitar una recuperación más rápida, disminuyendo el riesgo de complicaciones posteriores.