Tragedia en la Ruta 40: Luto en la Londres argentina por la pérdida de un querido médico

Desgarradora pérdida en Londres, Catamarca: Falleció el ex intendente Gilberto Santillán

Amaneció el domingo con un profundo pesar en Londres, Catamarca, tras la trágica muerte de Gilberto Santillán, quien fue intendente en cinco oportunidades y dejó una marca indeleble en la comunidad.

En un accidente automovilístico ocurrido a las 4:45 de la mañana, Santillán, de 67 años, perdió el control de su camioneta Toyota Hilux 4×4 y colisionó contra un árbol en la ruta nacional 40, cerca del kilómetro 4081, mientras regresaba a su hogar desde Belén.

Un hombre comprometido con su comunidad

Tres días antes de su fallecimiento, el médico oftalmólogo había celebrado su cumpleaños. Renombrado entre sus pacientes como «el doctor Gilberto», su dedicación y profesionalismo hicieron de él una figura muy querida en la comunidad. «Los pacientes se peleaban por ser atendidos por este genio», recordó su colega Modesta Carabajal en redes sociales. Los investigadores preliminarmente sugieren que el ex intendente pudo haber sufrido un desmayo o haberse quedado dormido al volante; no obstante, se esperaba confirmar su estado de salud con la autopsia.

Expresiones de condolencias y recuerdos

La noticia conmovió a la comunidad y a figuras políticas. El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, expresó su tristeza en Instagram: «Despedimos a Gilberto Santillán, referente histórico del departamento Belén. Su compromiso y vocación dejaron una huella profunda en su querida ciudad». Asimismo, la ex gobernadora Lucía Corpacci compartió su dolor y recordó su nobleza y dedicación al servicio de los demás.

Un pueblo que lo recordará siempre