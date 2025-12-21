Telururo de Zinc: El Innovador Material que Transformará la Tecnología y su Desafiante Obtención

Innovación Médica: Escáneres de Pulmones que Revolucionan los Exámenes en Londres

La tecnología avanza a pasos agigantados en el campo de la salud, y un nuevo escáner en el Royal Brompton Hospital de Londres reduce el tiempo de diagnóstico pulmonar de 45 a solo 15 minutos, mejorando la experiencia del paciente.

El escáner de última generación permite obtener imágenes tridimensionales detalladas de los pulmones, facilitando diagnósticos más rápidos y precisos. Este avance en la medicina se atribuye a la incorporación del material semiconductor CZT (telururo de cadmio y zinc), que no solo optimiza el proceso, sino que también minimiza la cantidad de sustancia radiactiva necesaria para las exploraciones.

Menos Espera, Más Eficiencia

Antes de la llegada de este escáner, los pacientes debían permanecer inmóviles durante casi una hora, lo que podía resultar incómodo. La doctora Kshama Wechalekar, jefa de medicina nuclear y PET, destaca que «este escáner proporciona imágenes de calidad excepcional». Instalado en agosto de 2022, el CZT utilizado en este equipo fue fabricado por Kromek, una de las pocas empresas que puede producir este material especializado, reconocida por su papel en la revolución de la imagenología médica.

Usos Diversos del CZT

El telururo de cadmio y zinc no solo se utiliza en escáneres médicos, sino que también tiene aplicaciones en telescopios de rayos X y en seguridad aeroportuaria. Su creciente popularidad subraya una demanda global creciente.

Escaneos Más Seguros y Rápidos

La doctora Wechalekar y su equipo llevan a cabo investigaciones cruciales sobre la salud pulmonar, especialmente en pacientes con COVID-19 prolongado y embolias pulmonares. Gracias a la sensibilidad del nuevo escáner, la cantidad de material radiactivo utilizado para los exámenes se ha reducido en un 30%. Este escáner, que cuenta con un costo aproximado de 1,4 millones de dólares, marca un avance significativo en la detección de coágulos diminutos en los pulmones, lo que podría cambiar la forma en que se gestionan estas condiciones.

Desafíos en la Producción de CZT

A pesar de los beneficios del CZT, su fabricación es complicada. El director ejecutivo de Kromek, Arnab Basu, explica que la producción a escala industrial ha sido un proceso largo, con tecnología que requiere hornos especiales que funden un polvo único formando estructuras monocristalinas. Este proceso meticuloso asegura que el CZT sea capaz de detectar incluso las partículas más pequeñas de fotones, lo que lo convierte en un componente clave en diversas aplicaciones de imagenología y seguridad.

La Demanda Creciente de CZT

Numerosos investigadores en todo el mundo, incluidos aquellos en la Universidad de Washington, están luchando por obtener piezas específicas de CZT para sus proyectos, subrayando la alta demanda de este material. Sin embargo, muchas organizaciones científicas enfrentan dificultades debido a la limitada oferta de CZT y a los requerimientos específicos de cada proyecto.

El Futuro de la Investigación Científica

El CZT se ha convertido en un recurso esencial para la investigación en varias disciplinas. Proyectos como la modernización del Diamond Light Source en el Reino Unido esperan implementar detectores avanzados basados en CZT, mejorando así la capacidad de análisis de materiales en diversas aplicaciones científicas.