María Nieves: La Reina del Tango y Su Legado

María Nieves, una figura emblemática del tango, deslumbró en su última presentación en mayo de 2023, durante el cierre del Campeonato de Tango Salón en Buenos Aires. A sus casi 89 años, su destreza sigue siendo prueba de su amor eterno por la danza.

Una Experiencia Inolvidable en el Baile

En aquella ocasión, aunque la fragilidad y delgadez de María Nieves eran evidentes, su energía al bailar transmitía una felicidad que solo el tango puede ofrecer. Los aplausos resonaron no como un gesto de compasión, sino como un tributo a la grandeza de una artista auténtica.

Los Primeros Pasos de una Gran Bailarina

María Nieves solía afirmar que nunca aprendió a bailar. Desde muy pequeña, se sumergió en las milongas, donde con cada mirada y observación aprendió el arte del tango. “La primera vez que salí a bailar un tango, simplemente sabía”, relataba, reflejando su conexión innata con la danza.

Del Hogar Modesto a la Fama Mundial

Creció en un entorno humilde, donde el baile era una salida a sus sueños. Las milongas de los fines de semana representaban un horizonte de posibilidades, y su encuentro con Juan Carlos Copes en el Club Estrella de Maldonado marcó el inicio de una célebre asociación que transformó el concepto del tango escénico.

Una Trayectoria Marcada por la Pasión y la Dedicación

Sin formación académica en danza, María Nieves se dedicó al tango profesional con un fervor inquebrantable. Su inspiración provenía de la actriz y bailarina Cyd Charisse, lo que la llevó a desarrollar un estilo único, lleno de comunicatividad y carisma. Verla bailar era un deleite, un momento donde ella no sólo cumplía su labor, sino que se entregaba a la música que tanto adoraba.

Un Regreso a Sus Raíces

En charlas informales, Nieves compartía que su mayor alegría durante las giras era regresar a Buenos Aires, el hogar que la vio florecer en el espectáculo «Tango Argentino», aclamado a nivel mundial.

Un Último Adiós en la Legislatura Porteña

Este lunes, a partir de las 17 horas, María Nieves será velada en la Legislatura de Buenos Aires, cerca del Salón Montevideo. Allí se reunirá con el legado de otros grandes del arte, dejando huellas imborrables en el corazón del tango argentino.