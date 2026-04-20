Milei en Israel: Recibe tres distinciones y se reúne con el presidente Herzog

El presidente argentino, Javier Milei, ha desembarcado en Israel en un viaje cargado de honores, en la antesala de la conmemoración del aniversario de la independencia de este país. Su visita no solo se limita a la celebración, sino que también incluye el reconocimiento a su compromiso con el Estado hebreo.

## Reconocimientos Académicos y Mensajes Contundentes

En su segundo día en Tierra Santa, Milei fue distinguido con un doctorado Honoris Causa por la Universidad Bar-Ilan. Durante su emotivo discurso, el mandatario afirmó que “con determinadas culturas no podremos convivir”, sugiriendo un respaldo a las acciones de Israel en el contexto del conflicto con Irán.

## Defensa de la Vida y Derechos Fundamentales

Milei aprovechó la plataforma para defender fervientemente el derecho a la vida, afirmando que “sin ese derecho no hay un proyecto de vida posible”. En su alocución, destacó que “la vida del prójimo es inviolable”, un principio clave para la convivencia pacífica.

## Fortaleciendo Lazos entre Argentina e Israel

La ceremonia fue presidida por el profesor Arie Zaban, presidente de la Universidad Bar-Ilan, quien subrayó el esfuerzo de Milei por estrechar la relación entre Argentina e Israel. La distinción también se justificó en su postura proactiva para lograr el regreso de los rehenes israelíes retenidos por Hamás.

## Encuentro con los Rehenes Liberados

Entre los asistentes estaban algunos rehenes liberados y sus familias, a quienes Milei saludó tras su discurso. Este gesto fue muy bien recibido, destacando la relevancia emocional de la ocasión.

## Un Mensaje de Libertad

Más tarde, Milei se reunió con el presidente israelí, Isaac Herzog, quien le otorgó una Medalla de Honor por el apoyo diplomático argentino a Israel. En este encuentro, el presidente argentino enfatizó que “Argentina e Israel representan una misma causa: mantener viva la llama de la libertad en un mundo incierto”.

## Visita a la Yeshivá Hebrón

La agenda de Milei continuó con una visita a la Yeshivá Hebrón, donde fue condecorado por la Academia de Estudios Talmúdicos. Acompañado de su comitiva, que incluye a su secretaria general, el canciller y el ministro de Justicia, el presidente argentino se encuentra respaldado por el embajador argentino en Israel.

## Participación en la Ceremonia de Independencia

Milei concluirá su gira en Israel participando en la ceremonia del 78° Día de Independencia, donde tendrá el honor de encender una de las antorchas, convirtiéndose en el primer líder extranjero en recibir esta distinción.

## Regreso a Argentina

Cerca de la medianoche, la comitiva argentina tiene programado regresar al país en el avión oficial, concretando una travesía que seguramente marcará un capítulo significativo en la relación bilateral entre Argentina e Israel.