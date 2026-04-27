Martín Fierro de la Moda 2026: Highlights de los Estilos de la Noche

El evento más esperado por los amantes de la moda se llevó a cabo, y las celebridades deslumbraron con atrevidos looks que marcaron tendencia en la alfombra roja.

Estrellas Nominadas y Estilo Deslumbrante

La noche comenzó con la impresionante Carolina Pampita Ardohain, quien fue nominada como la mejor en estilo femenino. La modelo optó por un elegante vestido negro y blanco con lunares que robó miradas, complementado por una espectacular cola que añadía un toque dramático a su presencia.

Transparencias y Atrevimiento: Zaira Nara y Julieta Poggio

Zaira Nara no se quedó atrás, apostando por un osado atuendo con transparencias de la firma El camarín, mientras que Julieta Poggio también se destacó con un vestido blanco de encaje que resaltaba su figura y mostraba audaces claras de piel.

Looks que Marcan Tendencia

La elegancia de Susana Roccasalvo fue evidente con su conjunto de falda marrón chocolate, que combinó magistralmente con una camisa blanca y un cinto dorado, reflejando sofisticación en cada detalle.

Brillos y Total Black: Opciones para Todos los Gustos

Los brillos fueron una de las tendencias más elegidas por las famosas. Zuzu Coudeu deslumbró con un conjunto de dos piezas que capturó todos los flashes. Mientras tanto, las panelistas de «A la Barbarossa», Pia Shaw y Analía Franchín, optaron por el clásico look total black, destacándose por su elegancia y modernidad.

El Blanco como Estilo Predominante

Stephanie Demner eligió un diseño impresionante de Atelier Pucheta – Paz, donde un drapeado y una falda sirena con plumas dejaron a todos sin aliento. Marta Fort, nominada también en la categoría de mejor estilo, llegó con un vestido blanco de Claudia Arce, confirmando que el blanco sigue marcando tendencias este año.

Contrastes Impactantes: Blanco y Negro

Otra tendencia que se hizo notar durante la gala fue la combinación de blanco y negro, con varios asistentes optando por contrastes que nunca fallan en estilizar y enfatizar la elegancia.

Un Evento inolvidable

Los Martín Fierro de la Moda 2026 no solo celebraron la industria del espectáculo, sino que también ofrecieron un espectáculo visual único donde la moda y el glamour se unieron para crear una noche mágica que quedará marcada en la memoria de todos los asistentes.