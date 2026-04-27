Deudas en Mercado Pago: ¿Argentina o Brasil, dónde hay más morosidad?

Un revelador análisis de JP Morgan destaca el alarmante incremento en los impagos de los usuarios de la billetera virtual Mercado Pago en Argentina, un signo preocupante en el actual escenario económico.

26/04/2026 – 19:50hs

El informe de JP Morgan señala que el comportamiento crediticio de los argentinos muestra signos de fatiga, con un aumento notable de impagos a 90 días en los préstamos otorgados por Mercado Pago, alcanzando casi un 9% en el último año. Este incremento en la morosidad refleja las dificultades que enfrentan las familias para cumplir con sus compromisos financieros.

Evolución de la Morosidad en Argentina

La morosidad en Argentina ha pasado de un sorprendentemente bajo 1,8% en diciembre de 2024 a un alarmante 8,7% a finales de 2025. Esto contrasta marcadamente con Brasil, donde la mora se redujo del 15,9% al 11% en el mismo periodo. Aunque el porcentaje argentino sigue siendo inferior al brasileño, el rápido ascenso de la deuda impaga ha generado preocupaciones entre los analistas financieros.

Datos Relevantes del Endeudamiento

Actualmente, unos 6,3 millones de argentinos —14% de la población total— tienen líneas de crédito activas con Mercado Pago. El promedio de préstamos por cliente ha aumentado de 3,0 a 3,3, lo que subraya el creciente nivel de endeudamiento. Además, el número de pequeñas y medianas empresas que accedieron a financiamiento se duplicó, pasando de 104.000 a 205.000 en un año.

Causas del Aumento en la Morosidad

Según JP Morgan, varios factores han contribuido a este aumento en la morosidad. En primer lugar, las tasas de interés en Argentina se incrementaron considerablemente en el último trimestre de 2025, encareciendo el refinanciamiento de los hogares. Esto ha transformado el uso de los préstamos personales, que ahora son más utilizados como una solución de emergencia que como una herramienta para compras puntuales.

Además, la caída en la concesión de nuevos créditos desde mayo de 2025 ha afectado la renovación saludable de la cartera de préstamos, lo que ha acentuado la proporción de impagos en el total acumulado. Con un volumen de préstamos de 1.100 millones de dólares, Argentina representa el 12% del total de créditos de Mercado Libre, una cifra que, aunque inferior a México y Brasil, plantea serios desafíos para las autoridades y la empresa en el contexto actual de inflación y reducción de ingresos reales.