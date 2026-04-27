Kelpers reafirma su lealtad a Reino Unido y desafían a Trump con su autodeterminación

Los habitantes de las Islas Malvinas han enviado un contundente mensaje a la administración de Donald Trump, un llamado a la defensa de su derecho a la autodeterminación en medio de la incertidumbre sobre el respaldo estadounidense al Reino Unido en el conflicto con Argentina.

En respuesta a revelaciones sobre discusiones internas del Pentágono que sugieren un cambio en la postura de EE. UU. respecto a la soberanía de las Malvinas, un portavoz del gobierno local subrayó que “la autodeterminación es un derecho humano fundamental”, reafirmando así su postura ante lo que consideran amenazas a su identidad y autonomía.

Un voto que respalda su posición

El vocero del Consejo Consultivo de las Islas recordó el referéndum de 2013, en el cual el 99,8 % de los kelpers expresó su deseo de seguir siendo un territorio británico de ultramar. Este acto democrático, con una participación del 92 %, refuerza su argumento contra cualquier intento de cambiar su estatus, considerándolo un intento de coacción ajeno a la voluntad popular.

Blindaje ante presiones externas

Con esta declaración, la administración del archipiélago busca proteger su reconocimiento en el escenario internacional. Asimismo, destacaron su confianza en el compromiso británico de salvaguardar su derecho a la autodeterminación.

Reacciones en la arena internacional

Las palabras de los kelpers resonaron rápidamente en los medios británicos, generando un eco de preocupación por la posible ruptura de la alianza entre Londres y Washington. Un portavoz de Downing Street enfatizó que la postura del Reino Unido permanece firme: la soberanía sobre las Malvinas es innegablemente británica y debe ser respetada.

El contexto británico

Yvette Cooper, canciller británica, ratificó que la soberanía de las Islas Malvinas reside en el Reino Unido, y que el deseo del pueblo kelper por continuar como territorio británico es claro y respaldado históricamente.

El reclamo argentino resurge

Por su parte, el canciller argentino, Pablo Quirno, enfatizó en sus redes sociales que la situación actual es una continuación del colonialismo desde 1833, reafirmando los derechos de Argentina sobre las islas. Quirno solicitó la reanudación de diálogos bilaterales para buscar una resolución pacífica al conflicto.

Un apoyo renovado

El presidente Javier Milei se unió a este reclamo, destacando que “las Malvinas fueron, son y siempre serán argentinas”, en un clima donde el apoyo de EE. UU. a Gran Bretaña parece estar bajo revisión por primera vez en décadas.

Un momento de cambio en la política exterior estadounidense

Este giro potencial coincidiría con un periodo de afinidad entre el gobierno argentino y la administración estadounidense. Recientemente, Thomas DiNanno, subsecretario de Estado para temas de Seguridad Internacional, destacó el esfuerzo argentino en la lucha contra el terrorismo respaldado por Irán, anticipando un aumento en la asistencia militar y en materia de ciberdefensa.