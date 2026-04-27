Próximamente: La cuarta temporada de Envidiosa lidera los estrenos semanales en streaming.

Abril llega a su fin y las plataformas de streaming hacen un gran cierre con una oferta variada de series y películas que no te querrás perder.

Nuevas Temporadas y Estrenos Exclusivos

Desde el miércoles, los suscriptores de Netflix podrán disfrutar de la cuarta temporada de una de las producciones argentinas más esperadas, protagonizada por la versátil

Griselda Siciliani. En esta nueva entrega, la trama explora la vida de Vicky, una mujer de 40 años que, atrapada entre sus sueños de una familia perfecta y las contradicciones de su vida cotidiana, se enfrenta a desafíos inesperados que pondrán a prueba sus deseos y aspiraciones.

Un Clásico de Isabel Allende en Prime Video

También desde el miércoles, llega a Prime Video La Casa de los Espíritus, una serie que narra la historia de tres mujeres a lo largo de generaciones. Clara, Blanca y Alba enfrentan una realidad marcada por desigualdades sociales y la irrupción de la magia en su vida cotidiana, todo basado en la emblemática novela de Isabel Allende.

Más Estrenos para Disfrutar

Una Comedia Coreana que Sorprende

El jueves 30, el On Demand de Flow introduce una innovadora serie coreana que sigue a una pareja promedio, Woo-jin y Samuel. En medio de su monótona existencia, descubren un nicho inesperado al extorsionar a parejas infieles, adentrándose en un camino de decisiones sorprendentes y hilarantes.

Drama de Época de Wong Kar-wai

En Netflix, también se estrenan los capítulos finales de la aclamada serie creada por Wong Kar-wai y basada en la novela Blossoms de Jin Yuchen. Ambientada en el vibrante Shanghái de los 90, la trama profundiza en las ambiciones de la élite empresarial y las tensiones del poder y el deseo, donde cada elección tiene repercusiones significativas.

Una Comedia que Rompe Esquemas

Desde el miércoles, Netflix presenta una comedia sueca que sigue a una mujer cercana a los 50 años. Insatisfecha con su monótona vida laboral, decide hacer un cambio radical y viaja a Francia para un trabajo que no resulta ser lo que esperaba. Enfrentará situaciones inesperadas al cuidar de un anciano excéntrico, en un giro que promete risas y autodescubrimiento.

Un Viaje Inquietante

El viernes, Netflix también estrenará una película protagonizada por Emma Thompson que narra el viaje de una mujer decidida a cumplir el último deseo de su fallecido esposo. Lo que comienza como una travesía emocional hacia el lago Hilda se convierte en una experiencia tensa y peligrosa, en medio de una tormenta de nieve.

Un Viaje de Identidad

Finalmente, una joven criada en una familia tradicional descubre sus genitales masculinos, lo que la empuja a un profundo viaje de autodescubrimiento y exploración de su identidad. Esta película, dirigida por Fernando G. Molina, promete una narrativa conmovedora y reflexiva, basada en la icónica película de 1972.