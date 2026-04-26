Próximo fin de semana largo: Descubre los feriados restantes en Argentina y las mejores escapadas

¡Prepárate para un Fin de Semana Largo Perfecto! El 1 de Mayo se Acerca
El próximo viernes 1 de mayo, Argentina celebra el Día del Trabajador, dando inicio a un esperado fin de semana largo que se extenderá hasta el domingo 3. Este puente promete ser el primero de muchos momentos para desconectar y disfrutar a lo largo del año.
Clima Ideal para el Fin de Semana Largo
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa días templados y cielos despejados, lo que añade un atractivo adicional a este feriado. Ideal para planes al aire libre o escape a destinos turísticos cercanos.
Minivacaciones a la Vista: Calendario de Feriados 2026
A medida que avanza el año, el calendario de feriados en Argentina presenta importantes oportunidades para disfrutar de días libres. Aquí te dejamos un vistazo a los fines de semana largos que podrás aprovechar en 2026:
Mayo: del viernes 1 al domingo 3
Junio: del sábado 13 al lunes 15 (Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes)
Julio: del jueves 9 al domingo 12 (con feriado puente el viernes 10)
Agosto: del sábado 15 al lunes 17 (San Martín)
Octubre: del sábado 10 al lunes 12 (Diversidad Cultural)
Noviembre: del sábado 21 al lunes 23 (Soberanía Nacional)
Diciembre: del sábado 5 al martes 8 (fin de semana largo extendido)
Feriados Inamovibles: Fechas que No Cambian
Algunas fechas se mantienen fijas en el calendario, resaltando su relevancia histórica o cultural. En 2026, estos son los feriados que no se trasladan:
– 1 de mayo
– 25 de mayo
– 20 de junio
– 9 de julio
– 8 de diciembre
– 25 de diciembre
Feriados Trasladables: Aumentando las Oportunidades de Descanso
Algunas fechas se moverán para crear largos fines de semana, favoreciendo así el turismo interno. Las siguientes son las fechas que se trasladarán en 2026:
– 15 de junio (en vez del 17 de junio)
– 17 de agosto
– 12 de octubre
– 23 de noviembre (en lugar del 20 de noviembre)
Días No Laborables: Para un Descanso Adicional
Complementando el calendario de feriados, existen días no laborables que pueden extender tus posibilidades de escapadas. En 2026, destacan:
– 10 de julio
– 7 de diciembre
Estos días son flexibles y dependen de la decisión de cada empleador, pero pueden ser la oportunidad perfecta para disfrutar de un largo fin de semana.