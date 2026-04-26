Video: Moment Trump es evacuado por disparos en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca

Una noche de gala se tornó en caos cuando un hombre armado irrumpió en la recepción de un evento que contaba con la presencia del expresidente Donald Trump. La rápida reacción de los agentes de seguridad evitó un desenlace peor.

La escena se volvió aterradora en el Washington Hilton, donde se celebraba un importante evento periodístico. El intruso, que portaba armas y cuchillos, se lanzó hacia el salón principal antes de ser sometido por la seguridad, provocando un clima de pánico entre los asistentes.

Momento de Pánico y Reacción Inmediata

Los invitados, ante el estruendo de disparos y la confusión, se lanzaron al suelo, buscando refugio bajo las mesas. Testigos relatan haber escuchado disparos cercanos, lo que generó una atmósfera de temor en el recinto. Varios miembros del Servicio Secreto realizaron una evacuación rápida y efectiva, trasladando al presidente Trump a un lugar seguro.

Evacuación del Banquete

El lujoso salón, que albergaba a cientos de periodistas, celebridades y líderes políticos, fue desalojado de inmediato. La coordinación del equipo de seguridad permitió reducir los riesgos, aunque el susto dejó huellas en todos los presentes.

Un Evento Bajo Fuego

Mientras el evento seguía en suspenso, el sonido de las explosiones resonaba en el aire, dejando en alerta a todos los asistentes. La rápida intervención de los agentes de seguridad fue fundamental para gestionar la situación y garantizar la seguridad de las figuras clave presentes.