Martín Fierro de la Moda 2025: Destacados Looks de la Noche

La noche estaba destinada a ser inolvidable, y las celebridades argentinas no decepcionaron en la última entrega de premios, donde la moda se convirtió en la protagonista.

Estilo y Elegancia en el Evento

Las figuras más destacadas del espectáculo nacional se reunieron para celebrar los mejores talentos de la industria. La alfombra roja fue el escenario perfecto para que las famosas lucieran sus mejores atuendos.

Carolina «Pampita» Ardohain: Glamour en Negro y Blanco

La icónica modelo y conductora, Carolina Pampita Ardohain, sorprendió con un impresionante vestido negro y blanco a lunares, complementado con una impactante cola. Su elección no solo la hizo brillar, sino que también le valió una nominación a la mejor estilo femenino en el reconocido programa «Los 8 escalones».

Zaira Nara: Atrevimiento y Transparencias

La modelo Zaira Nara acertó nuevamente con un look audaz, optando por transparencias que realzaron su figura. Apta para la categoría de mejor influencer de moda, Nara se destacó no solo por su estilo, sino también por su carisma.

Susana Roccasalvo: Clásica y Sofisticada

La periodista y presentadora Susana Roccasalvo lució un conjunto de falda en elegante color chocolate, que combinó a la perfección con una camisa blanca y un cinturón dorado. Su presencia en la alfombra roja reafirmó la importancia de un look clásico y bien logrado.

Un Evento que Marca Tendencia

Este tipo de eventos no solo celebran los logros en la industria del entretenimiento, sino que también marcan pautas en la moda. Las elecciones de estas celebridades seguramente influirán en las tendencias de la próxima temporada.