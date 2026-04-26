Karina y Santiago Caputo: La pelea eterna en un escenario que Milei ignora

La disputa interna en La Libertad Avanza (LLA) entre Karina Milei y Santiago Caputo está generando una crisis que afecta al oficialismo y que no fue abordada por el presidente Javier Milei. Las divisiones son evidentes y traen consigo una serie de desafíos políticos que complican el panorama actual.

Descontento Interno: El Trasfondo del Conflicto

El conflicto que enfrenta a los referentes de LLA también se refleja en su ausencia en la cena de la Fundación Libertad, donde el presidente Milei sería el principal orador. Según fuentes cercanas, no asistirán debido a la necesidad de revisar informes ministeriales antes de una presentación crucial en la Cámara de Diputados.

Consecuencias Judiciales y Políticas

Las dificultades judiciales que enfrenta el jefe de gabinete han intensificado las luchas internas y han dado pie a rumores sobre un avance de la facción karinista en áreas clave como la SIDE y el ARCA. Esta situación revela un cambio en la dinámica de poder dentro del oficialismo.

La Escenificación de Armonía

A pesar de las tensiones, se ha intentado proyectar una imagen de unidad pública, visible en la reciente convocatoria de la Escuela de Formación Política en Suipacha, liderada por Karina y el titular del partido, Sebastián Pareja.

Logística de Apoyo: La Faceta Oculta

El equipo de Caputo ha brindado apoyo logístico a Manuel Adorni, quien se encuentra bajo el ala de Karina Milei. Esto sugiere que, a pesar de las disputas, hay un intento de coexistir en medio de la tormenta política.

Las Críticas a la Estructura del Partido

El verdadero conflicto trasciende a la figura de Manuel Adorni. Los sectores alineados con él critican la forma en que Karina ha estructurado LLA y su creciente influencia en el gobierno. Las últimas controversias se centran en los pliegos enviados al Senado para cubrir vacantes en la Justicia, donde se cuestiona la inclusión de candidatos con vínculos al kirchnerismo.

Potencial Pérdida de la «Épica Militante»

Dirigentes que apoyaron a Milei desde sus primeros pasos en la política expresan su preocupación por una concentración de poder en torno a Karina y sus aliados. Hay temores de que, de continuar por este camino, LLA pierda la vitalidad y conexión con sus bases, fundamentales en la campaña de 2023.