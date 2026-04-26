Unidad en el PJ cordobés: Llaryora logra consolidar el partido con una única interna

La renovación en el peronismo cordobés apunta a una consolidación sin internas, buscando fortalecer al partido de cara a las elecciones de 2027.

El peronismo en Córdoba se encuentra en un proceso crucial de renovación de autoridades, destacándose un hecho trascendental: casi no habrá internas. Bajo el liderazgo del gobernador Martín Llaryora, se ha trabajado intensamente en la construcción de consensos, resultando en listas de unidad en casi todos los distritos del Partido Justicialista provincial, a excepción de Río Ceballos, donde se enfrentarán dos listas el próximo 3 de mayo.

Construyendo Consensos desde el inicio del Año

Esta estrategia de unidad no surgió de la nada; el presidente del PJ cordobés, Facundo Torres, reveló que el trabajo comenzó en 2024 y se intensificó desde febrero de este año. «Visitamos departamentos semanalmente, colaborando con referentes locales e intendentes en la idea de consolidar un frente unido», explicó Torres.

“Esto nos sirve como base para evitar conflictos internos y apoyarnos en la lista de nuestro gobernador para las elecciones de 2027”, añadió el dirigente, subrayando que el proceso fue un esfuerzo colectivo, no individual.

Llaryora, Pilar del Proyecto Político

El eje central de esta renovación es la continuidad de Llaryora al comando del partido durante cuatro años más. Aunque contaba con la opción de prorrogar mandatos, el gobernador decidió convocar a elecciones internas, una decisión que, según Torres, fue «un acierto».

El objetivo es encaminar al PJ cordobés hacia 2027 con una estructura ordenada y un liderazgo sólido, respaldado por Llaryora, quien se ha establecido como una referencia política en la provincia.

Un Cambio Generacional en el Partido

Este proceso no solo apunta a la unidad, también marca un cambio generacional significativo. Torres indicó que muchos actuales líderes locales son parte de una nueva camada, a diferencia de quienes predominaban en años anteriores. «Esto no significa que no haya figuras importantes del pasado, pero es esencial dar espacio a lo nuevo», aclaró.

Este relevamiento generacional también tendrá su impacto en las próximas candidaturas a intendencias en 2027. Con autoridades renovadas y listas consensuadas, el PJ cordobés se prepara para un proceso interno de consolidación. El siguiente reto será trasladar esta unidad a las candidaturas de las elecciones municipales y legislativas del próximo año, proyectando así el liderazgo de Llaryora más allá de su gestión provincial.