El plazo fijo: en crisis, pero con potencial de recuperación. ¿Cuándo volverá a ser rentable?

En un contexto de tasas en caída y una inflación en aumento, los ahorristas argentinos se encuentran ante un dilema crucial: ¿qué opción les permitirá preservar su poder adquisitivo frente a la inflación y el dólar?

La Caída de las Tasas: ¿Qué Opción es Mejor?

Las tasas de interés para plazos fijos clásicos están experimentando una disminución significativa, mientras que la inflación continúa con su ritmo acelerado. Esto ha llevado a que los plazos fijos UVA, que se ajustan en función del índice inflacionario, despierten un renovado interés entre los ahorristas. Ante esta situación, surge la inquietud: ¿cuál de estos instrumentos financieros dominará en los próximos meses?

Un Escenario Desfavorable para los Plazos Fijos Clásicos

Recientemente, el índice de precios al consumidor (IPC) registró un 3,4% en marzo, y las proyecciones para los próximos meses no son alentadoras. La tasa nominal anual (TNA) de los plazos fijos tradicionales se ha vuelto negativa en términos reales, cayendo hasta 6 puntos porcentuales en ciertos bancos, con unas ofertas que apenas alcanzan el 15% de TNA.

Por ejemplo, el Banco Nación ofrece actualmente una TNA del 19% para depósitos a 30 días, lo que representa un rendimiento mensual de solo un 1,56%, considerablemente por debajo de la inflación.

El Atractivo de los Plazos Fijos UVA

La tasa máxima en bancos destacados llega hasta el 21,5% anual, lo que se traduce en un 1,77% mensual. A medida que los plazos fijos tradicionales pierden atractivo, los plazos fijos UVA, que ofrecen una protección contra la inflación, han visto un aumento notable en su uso. En febrero, se registraron colocaciones por $375.000 millones, con un crecimiento mensual del 18,7%.

No obstante, los plazos fijos UVA exigen un mínimo de 90 días de inmovilización, lo que puede ser problemático en un entorno de alta volatilidad. Aunque es posible la precancelación a partir de los 30 días, esto conlleva una penalización significativa con una TNA cercana al 10%.

Las Proyecciones para los Próximos Meses

Los inversores están priorizando el mantenimiento de su poder adquisitivo y la evolución del dólar. Según Andrés Méndez, director de AMF Economía, los plazos fijos UVA podrían continuar siendo ventajosos en el corto plazo, mientras que los tradicionales podrían quedar rezagados frente al dólar.

A pesar de la aceleración inflacionaria, tanto los plazos fijos tradicionales como los UVA han superado al dólar, que ha disminuido en un 4,1% en lo que va del año. Según un ejecutivo bancario, históricamente los ciudadanos tienden a comparar sus inversiones con el dólar, y hoy los plazos fijos han ganado en ese aspecto, aunque los precios generales todavía representan un desafío.

¿Qué Depara el Futuro para los Plazos Fijos?

Con un IPC proyectado de 2,6% para abril y 2,3% para mayo, los plazos fijos UVA vuelven a posicionarse como la opción preferida ante el panorama de tasas decrecientes del plazo fijo tradicional. Según el último Informe del Banco Central, se anticipa que desde abril hasta julio, los plazos fijos UVA mantendrán un rendimiento superior al de los tradicionales.

Análisis Mensual de Rendimientos

Para abril, se estima que el plazo fijo tradicional generará un 2,09%, mientras que el plazo fijo UVA alcanzará un 3,08%. En mayo, se proyecta un 2,03% para el tradicional frente a un cercano 3% para el UVA. A medida que avancen los meses, la tendencia se mantendrá, con predicciones favorables para el UVA incluso en junio.

Sin embargo, se espera que hacia julio ambos tipos de plazos fijos comiencen a emparejarse, con rendimientos de 2,15% para el UVA y 2,0% para el tradicional.

Una Mirada a Largo Plazo

Pese a que se prevé que a partir de agosto o septiembre el plazo fijo tradicional pueda comenzar a superar al plazo fijo UVA, las actuales condiciones favorecen claramente al UVA. Esto se debe a su capacidad de captar la inflación pasada y al contexto económico relativamente estable del dólar.

Por el momento, los plazos fijos UVA se posicionan como la opción más rentable gracias a la inflación alta y a tasas en pesos en declive.