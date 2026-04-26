Una mujer mata a su nuera de dos disparos en el pecho y la cabeza

La reciente difusión de un impactante video ha dejado a la comunidad de Polanco en shock tras el asesinato de Carolina Flores, una destacada ex reina de belleza de Baja California.

El crimen ocurrió el 15 de abril en su departamento, donde las imágenes de seguridad capturaron el angustiante momento que precedió al enfrentamiento letal. La principal sospechosa del homicidio es su suegra, Erika Herrera, quien actualmente se encuentra fugada de la justicia.

⚡ ÚLTIMA HORA: Se difundió un video donde la ex Miss Universo Carolina Gómez es asesinada por su suegra, quien actúa con frialdad. El crimen habría sido motivado por celos, al considerarla competencia. Su hijo estaba presente en brazos del padre. pic.twitter.com/SGTwTXQ7sf — Isaac (@isaacrrr7) 24 de abril de 2026

Momentos Claves del Ataque

Las grabaciones revelan una escena escalofriante: Carolina intenta escapar tras el primer disparo, siendo perseguida por Herrera, quien blande un arma de fuego. Los gritos y disparos, al menos seis en total, resonaron en un hogar donde había un bebé y elementos infantiles.

Después de los disparos, Alejandro, pareja de Carolina y hijo de la acusada, ingresó al lugar con su bebé de ocho meses en brazos. Su desconsolada reacción al encontrar el cuerpo de Carolina fue capturada en el video: “¡¿Qué hiciste, mamá?!” A lo que Erika respondió: “Nada, me hizo enojar…”

Motivos del Crimen y Búsqueda de la Fugitiva

Las primeras investigaciones sugieren que el ataque fue provocado por celos. Erika Herrera, en sus declaraciones, alegó que Carolina había hecho enojar, lo que habría desatado la tragedia. Además, se investiga la existencia de disputas previas por motivos familiares que podrían haber influido en el desenlace fatal.

La Fiscalía General de Justicia ha iniciado un expediente bajo el protocolo de feminicidio y homicidio intencionado, mientras despliega un operativo para localizar a la sospechosa, quien abandonó la escena inmediatamente después del crimen.

Dificultades en la Denuncia Del Crimen

Otro aspecto que se investiga es el retraso en la notificación del homicidio. La madre de Carolina, Reyna Gómez Molina, informó que su yerno la contactó para avisar del fallecimiento un día después del incidente. Parece que este lapso se debió a la necesidad de organizador el cuidado del niño antes de involucrarse con las autoridades.

La familia de Carolina confirmó que existieron conflictos entre las mujeres, aunque nunca se presentaron denuncias previas por amenazas de muerte.