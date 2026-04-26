Falleció Adolfo Aristarain, cineasta de «Tiempo de revancha» y «Un lugar en el mundo», a los 82 años

Este domingo, el cine argentino se despidió de uno de sus más grandes referentes. Adolfo Aristarain, a los 82 años, dejó un legado que resuena en cada rincón de la pantalla grande.

Vida y Carrera de un Visionario

Adolfo Aristarain, destacado director de cine, falleció este domingo a los 82 años. Aunque su producción no fue extensa, su obra revolucionó el cine argentino durante las décadas de los ’70, ’80 y ’90, convirtiéndose en un referente para generaciones de cineastas. Entre sus títulos más emblemáticos se encuentran Tiempo de revancha, Un lugar en el mundo y Martín (Hache).

La Conexión con España

La noticia de su deceso fue confirmada por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España. Aristarain tuvo una fuerte vinculación con el país ibérico, donde residió durante siete años y realizó varias producciones. Su talento fue reconocido con dos Premios Goya y la Medalla de Oro de la Academia de Cine.

Una Personalidad Apasionada

El legado de Aristarain se caracteriza por su pasión y meticulosidad. Con una tenacidad digna de su herencia vasca, no se detenía ante nada cuando se proponía una idea.

Un Clásico Inolvidable: Tiempo de revancha

La obra seminal de Aristarain, Tiempo de revancha (1981), celebrará en breve su 45° aniversario. Considerada un hito del cine argentino, la película se estrenó en un contexto de dictadura militar, desafiando la censura y ofreciendo una mirada incisiva sobre la realidad del momento.

Un Guion Revolucionario

Aristarain entregó el guion de Tiempo de revancha a Héctor Olivera y Luis Osvaldo Repetto, proporcionando una bocanada de aire fresco al panorama cinematográfico de su época. La relevancia de esta película fue innegable, abordando temáticas de la persecución política con sutileza.

Los Elementos de un Éxito

En el filme, Pedro Bengoa, interpretado por Federico Luppi, es un obrero que planea una estafa a una multinacional corrupta. Su vida da un giro inesperado y dramático al verse involucrado en un accidente fatal que cambia el rumbo de su estrategia. Las escenas memorables, acompañadas de la música de Emilio Kauderer, resonarán por siempre en la historia del cine.

Inicios en la Industria Cinematográfica

Aristarain comenzó su carrera en 1965 como asistente de dirección y, aunque su ópera prima La parte del león (1978) no fue un éxito comercial, su talento fue rápidamente reconocido por la crítica.

Películas que Marcaron Época

Con producciones como Un lugar en el mundo (1992) y Martín (Hache) (1997), Aristarain consolidó su lugar en la historia del cine. Sus historias lograron capturar la esencia de la vida argentina, tratando temas complejos con una sensibilidad única.

Aunque su última película, Roma (2004), marcó el cierre de una era, el vínculo de Aristarain con el cine nunca se apagó. Su influencia y creatividad vivirán eternamente en el corazón de los amantes del séptimo arte.