Alerta Sofía: Desaparece niña de 4 años en Bariloche

Desaparecida en Bariloche: Intensifican la búsqueda de Juana Sofía Alvarado

Las autoridades de Bariloche lanzaron un urgentísimo operativo para localizar a Juana Sofía Alvarado, una niña de 4 años que fue vista por última vez el sábado. El Ministerio Público Fiscal de Río Negro ha activado el protocolo "Alerta Sofía" en un intento por asegurar su pronta aparición.

La pequeña, identificada en los comunicados oficiales, fue reportada como desaparecida después de que su madre, Abigail Jazmín Alvarado, la llevara del hogar familiar. Aparentemente, esta acción contraviene una orden de restricción que prohíbe a la madre acercarse a su hija.

Detalles sobre la búsqueda

De acuerdo con fuentes locales, la última vez que se vio a Juana fue poco después del mediodía del sábado. Debido a la situación legal de la madre, la vigilancia del caso ha sido elevada a nivel nacional a través del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (Sifcop).

Características de la niña

Juana Sofía presenta una contextura delgada, cabello castaño claro y rizado, y tiene ojos castaños claros y tez clara. Según las autoridades, mide entre 70 y 95 centímetros. La última vez que fue vista llevaba puesta una camiseta a rayas de colores diversos, un pantalón negro de jogging, zapatillas grises y un abrigo en tonos marrón.

Descripción de la madre

La madre de Juana, Abigail, también tiene contextura delgada, mide 1,60 metros y presenta ojos marrón claro junto a cabello castaño oscuro con flequillo. Además, tiene tatuajes visibles en su cuerpo, incluidos el cuello y las manos. En el momento de su desaparición, vestía un jogging negro, una campera de algodón negra, otra campera de abrigo marrón claro y zapatillas de deporte celestes.

Cómo ayudar en la búsqueda