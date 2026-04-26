Zelenskyy Acusa a Rusia de ‘Terrorismo Nuclear’ en el 40 Aniversario del Desastre de Chernobyl

En el 40 aniversario de la tragedia de Chernobyl, el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy denuncia ataques aéreos rusos que amenazan la seguridad nuclear de la región.

Advertencias de un Peligro Inminente

Conmemorando el aniversario del desastre, Zelenskyy alertó sobre el «terrorismo nuclear» que Rusia está llevando a cabo al sobrevolar el sitio de la planta con drones. En un mensaje en redes sociales, enfatizó que la invasión rusa de Ucrania está llevando al mundo al borde de otra catástrofe provocada por el hombre.

Los drones despegan con regularidad sobre Chernobyl, y uno de ellos impactó su capa de protección el año pasado, incrementando el riesgo de una fuga radiactiva. «El mundo no puede permitir que este terrorismo nuclear continúe. La mejor manera de detenerlo es forzar a Rusia a cesar sus ataques temerarios», añadió Zelenskyy.

Recuerdos en Slavutych

En la ciudad de Slavutych, ubicada al norte de Ucrania, habitantes se reunieron en la medianoche del sábado para honrar a aquellos que trabajaron en la limpieza posterior al desastre y recordar a las víctimas de la tragedia. Los presentes colocaron velas en un gran símbolo de radiación, conmemorando así la fecha histórica.

Tras el desastre de 1986, el esfuerzo de limpieza atrajo a soldados, bomberos, mineros, médicos e ingenieros de toda la Unión Soviética. En total, 600,000 personas participaron en esta labor, sometiéndose a altos niveles de radiación durante cuatro años.

La Peor Catástrofe Nuclear Civil

La explosión en la planta nuclear de Chernobyl, ocurrida a la 01:23 am del 26 de abril de 1986, es considerada la peor catástrofe nuclear civil de la historia. La causa principal fue un error humano durante una prueba de seguridad que derivó en la explosión del reactor número cuatro. Este incidente liberó humo radiactivo al atmósfera y el combustible nuclear ardió durante más de diez días.

La Agencia Internacional de Energía Atómica (IAEA) determinó que las deficiencias severas en el diseño del reactor y la violación de procedimientos operativos fueron las principales causas del desastre. El contaminación afectó rápidamente a Ucrania, Bielorrusia y Rusia, y la nube radiactiva se extendió por Europa; Suecia detectó un aumento en los niveles de radiación solo dos días después del accidente.

El entonces líder soviético, Mikhail Gorbachev, no reconoció públicamente el incidente hasta el 14 de mayo. Según un informe de la ONU de 2005, se estimó que 4,000 personas murieron a consecuencia de la radiación en los países más afectados, aunque un informe de Greenpeace de 2006 cifra las muertes en cerca de 100,000.

Continúan los Ataques en Ucrania

Mientras se recuerda la tragedia de Chernobyl, los ataques rusos sobre Ucrania no cesan. En la noche del aniversario, al menos tres personas perdieron la vida y cuatro resultaron heridas en ataques con drones, en los que se lanzaron 144 aéreos, de los cuales 124 fueron abatidos, según autoridades ucranianas.

Entre las víctimas, dos fallecieron en la región fronteriza de Sumy, mientras que en Dnipro, un día después de un ataque aéreo que dejó al menos ocho muertos, se reportó otra víctima fatal y cuatro heridos por ataques con drones y artillería.