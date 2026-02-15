Más de 200,000 en Múnich marchan por Reza Pahlavi y el cambio de régimen en Irán【Video】

Título: Más de 200,000 Personas Marchan en Múnich en Apoyo a la Oposición Iraní

Bajada: La manifestación en Múnich, coincidiendo con la Conferencia de Seguridad, se convierte en un potente llamado a la acción por la democracia en Irán.

El 18 de febrero, Múnich se transformó en el epicentro de la oposición iraní, al reunir a más de 200,000 manifestantes en apoyo a Reza Pahlavi. Con banderas pre-revolucionarias de Irán y melodías de resistencia, los asistentes exigieron un cambio en el régimen mientras líderes mundiales se encontraban en la cercana Conferencia de Seguridad de Múnich.

Un Mensaje Poderoso en Tiempos de Represión

La policía de Múnich confirmó que la asistencia superó todas las expectativas, alcanzando cifras que duplicaron los pronósticos de los organizadores, quienes habían estimado 100,000 participantes.

Pahlavi Habla a la Comunidad Internacional

Reza Pahlavi, quien ha estado en el exilio durante más de 40 años como hijo del último shah de Irán, se dirigió a la audiencia mediante una videoconferencia. En su mensaje, enfatizó la importancia de las manifestaciones como un «llamado global a la acción» para amplificar las voces de quienes enfrentan la represión en Irán, junto con los problemas económicos y los apagones de internet que comenzaron a fines de diciembre.

Unidos por la Libertad y la Democracia

Los manifestantes llegaron desde diversas partes de Europa, incluyendo Suiza, para expresar su solidaridad con aquellos que no pueden hablar por sí mismos. La organización detrás de este evento, como El Círculo de Múnich, busca mantener el enfoque internacional sobre Irán y presionar a la comunidad internacional para que intensifique las sanciones, evite negociaciones y apoye una transición democrática en el país.