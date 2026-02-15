domingo, febrero 15, 2026
Sociedad

Resultados en Vivo de la Quiniela Nacional y Provincial – 14 de Febrero de 2026

Resultados Actualizados de la Quiniela del 14 de Febrero de 2026: ¿Aciertos y Sorpresas?

La Quiniela continúa siendo el juego de azar más querido por los argentinos, con sorteo tras sorteo que atrapa la atención de miles de apostadores. Este 14 de febrero, los resultados dejaron a muchos con la expectativa a flor de piel.

La Quiniela, un clásico del entretenimiento en Argentina, se juega con diversas modalidades y es administrada por las loterías de cada provincia, asegurando un proceso transparente y regulado. A continuación, te mostramos los resultados de las diferentes modalidades del sorteo del día.

Resultados Quiniela Previa CIUDAD – 14 de Febrero de 2026

Número destacado: 4613. Estos son los 20 números sorteados:

  1. 4613
  2. 1339
  3. 8570
  4. 2659
  5. 8556
  6. 7968
  7. 3282
  8. 1584
  9. 7148
  10. 3065
  11. 0394
  12. 6941
  13. 1097
  14. 0206
  15. 0202
  16. 8087
  17. 4322
  18. 6702
  19. 7584
  20. 0322

Resultados Quiniela Previa PROVINCIA – 14 de Febrero de 2026

Número destacado: 3646. Estos son los 20 números sorteados:

  1. 3646
  2. 5235
  3. 2970
  4. 5821
  5. 1935
  6. 6828
  7. 8482
  8. 3189
  9. 2657
  10. 6437
  11. 6028
  12. 8638
  13. 6453
  14. 0621
  15. 3186
  16. 4049
  17. 1443
  18. 5236
  19. 5990
  20. 4853

Resultados Quiniela Primera CIUDAD – 14 de Febrero de 2026

Número destacado: 1580. Estos son los 20 números sorteados:

  1. 1580
  2. 5443
  3. 4642
  4. 1046
  5. 7100
  6. 1457
  7. 5530
  8. 5009
  9. 4868
  10. 2945
  11. 8895
  12. 5691
  13. 6995
  14. 7571
  15. 2139
  16. 3624
  17. 8323
  18. 2621
  19. 6356
  20. 4143

Resultados Quiniela Primera PROVINCIA – 14 de Febrero de 2026

  1. 4979
  2. 8094
  3. 4026
  4. 1418
  5. 1569
  6. 2471
  7. 7837
  8. 7250
  9. 7073
  10. 4395
  11. 2233
  12. 3161
  13. 1656
  14. 4452
  15. 7897
  16. 8870
  17. 4466
  18. 5257
  19. 4276
  20. 6590

Resultados Quiniela Matutina CIUDAD – 14 de Febrero de 2026

Número destacado: 4191. Estos son los 20 números sorteados:

  1. 4191
  2. 4884
  3. 0587
  4. 2003
  5. 0083
  6. 0642
  7. 2494
  8. 1337
  9. 3856
  10. 9444
  11. 5723
  12. 2725
  13. 3535
  14. 5160
  15. 1388
  16. 9258
  17. 2570
  18. 9397
  19. 6629
  20. 6018

Resultados Quiniela Matutina PROVINCIA – 14 de Febrero de 2026

  1. 2312
  2. 7026
  3. 2351
  4. 4185
  5. 6957
  6. 8583
  7. 6691
  8. 3189
  9. 7418
  10. 2811
  11. 5927
  12. 8458
  13. 7905
  14. 0544
  15. 4467
  16. 6342
  17. 2358
  18. 2732
  19. 1777
  20. 7524

Resultados Quiniela Vespertina CIUDAD – 14 de Febrero de 2026

Número destacado: 1331. Estos son los 20 números sorteados:

  1. 1331
  2. 0155
  3. 3191
  4. 1929
  5. 0820
  6. 1885
  7. 3017
  8. 4417
  9. 5232
  10. 7070
  11. 3027
  12. 8706
  13. 0006
  14. 1933
  15. 1327
  16. 0253
  17. 8343
  18. 9260
  19. 9027
  20. 4805

Resultados Quiniela Vespertina PROVINCIA – 14 de Febrero de 2026

  1. 4317
  2. 5369
  3. 5034
  4. 4822
  5. 0890
  6. 7616
  7. 9719
  8. 6029
  9. 4489
  10. 0855
  11. 7226
  12. 6215
  13. 5908
  14. 0433
  15. 8930
  16. 5643
  17. 8546
  18. 2622
  19. 5715
  20. 2140

Resultados Quiniela Nocturna CIUDAD – 14 de Febrero de 2026

  1. 1055
  2. 8383
  3. 7220
  4. 9097
  5. 1313
  6. 6479
  7. 7509
  8. 5618
  9. 3611
  10. 4419
  11. 0509
  12. 9841
  13. 7586
  14. 4294
  15. 7895
  16. 7332
  17. 2111
  18. 3898
  19. 4160
  20. 7112

Resultados por Provincia del 14 de Febrero de 2026

Córdoba: 6236 (Nocturna).

Santa Fe: 0109 (Nocturna).

Entre Ríos: 5917 (Nocturna).

¿Cómo se juega a la Quiniela?

Participar en la Quiniela es sencillo: los jugadores apuestan dinero a números que pueden tener una, dos, tres o cuatro cifras. Además, pueden elegir entre diversas modalidades de sorteos que se llevan a cabo a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se celebran de lunes a sábados, distribuidos en cinco turnos:

  • La Previa: 10:15 hs.
  • La Primera: 12:00 hs.
  • La Matutina: 15:00 hs.
  • La Vespertina: 18:00 hs.
  • La Nocturna: 21:00 hs.
