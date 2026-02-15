Resultados en Vivo de la Quiniela Nacional y Provincial – 14 de Febrero de 2026

La Quiniela continúa siendo el juego de azar más querido por los argentinos, con sorteo tras sorteo que atrapa la atención de miles de apostadores. Este 14 de febrero, los resultados dejaron a muchos con la expectativa a flor de piel.

La Quiniela, un clásico del entretenimiento en Argentina, se juega con diversas modalidades y es administrada por las loterías de cada provincia, asegurando un proceso transparente y regulado. A continuación, te mostramos los resultados de las diferentes modalidades del sorteo del día.

Resultados Quiniela Previa CIUDAD – 14 de Febrero de 2026

Número destacado: 4613. Estos son los 20 números sorteados:

4613 1339 8570 2659 8556 7968 3282 1584 7148 3065 0394 6941 1097 0206 0202 8087 4322 6702 7584 0322

Resultados Quiniela Previa PROVINCIA – 14 de Febrero de 2026

Número destacado: 3646. Estos son los 20 números sorteados:

3646 5235 2970 5821 1935 6828 8482 3189 2657 6437 6028 8638 6453 0621 3186 4049 1443 5236 5990 4853

Resultados Quiniela Primera CIUDAD – 14 de Febrero de 2026

Número destacado: 1580. Estos son los 20 números sorteados:

1580 5443 4642 1046 7100 1457 5530 5009 4868 2945 8895 5691 6995 7571 2139 3624 8323 2621 6356 4143

Resultados Quiniela Primera PROVINCIA – 14 de Febrero de 2026

4979 8094 4026 1418 1569 2471 7837 7250 7073 4395 2233 3161 1656 4452 7897 8870 4466 5257 4276 6590

Resultados Quiniela Matutina CIUDAD – 14 de Febrero de 2026

Número destacado: 4191. Estos son los 20 números sorteados:

4191 4884 0587 2003 0083 0642 2494 1337 3856 9444 5723 2725 3535 5160 1388 9258 2570 9397 6629 6018

Resultados Quiniela Matutina PROVINCIA – 14 de Febrero de 2026

2312 7026 2351 4185 6957 8583 6691 3189 7418 2811 5927 8458 7905 0544 4467 6342 2358 2732 1777 7524

Resultados Quiniela Vespertina CIUDAD – 14 de Febrero de 2026

Número destacado: 1331. Estos son los 20 números sorteados:

1331 0155 3191 1929 0820 1885 3017 4417 5232 7070 3027 8706 0006 1933 1327 0253 8343 9260 9027 4805

Resultados Quiniela Vespertina PROVINCIA – 14 de Febrero de 2026

4317 5369 5034 4822 0890 7616 9719 6029 4489 0855 7226 6215 5908 0433 8930 5643 8546 2622 5715 2140

Resultados Quiniela Nocturna CIUDAD – 14 de Febrero de 2026

1055 8383 7220 9097 1313 6479 7509 5618 3611 4419 0509 9841 7586 4294 7895 7332 2111 3898 4160 7112

Resultados por Provincia del 14 de Febrero de 2026

Córdoba: 6236 (Nocturna).

Santa Fe: 0109 (Nocturna).

Entre Ríos: 5917 (Nocturna).

¿Cómo se juega a la Quiniela?

Participar en la Quiniela es sencillo: los jugadores apuestan dinero a números que pueden tener una, dos, tres o cuatro cifras. Además, pueden elegir entre diversas modalidades de sorteos que se llevan a cabo a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se celebran de lunes a sábados, distribuidos en cinco turnos: