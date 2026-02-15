Resultados en Vivo de la Quiniela Nacional y Provincial – 14 de Febrero de 2026

Resultados Actualizados de la Quiniela del 14 de Febrero de 2026: ¿Aciertos y Sorpresas?
La Quiniela continúa siendo el juego de azar más querido por los argentinos, con sorteo tras sorteo que atrapa la atención de miles de apostadores. Este 14 de febrero, los resultados dejaron a muchos con la expectativa a flor de piel.
La Quiniela, un clásico del entretenimiento en Argentina, se juega con diversas modalidades y es administrada por las loterías de cada provincia, asegurando un proceso transparente y regulado. A continuación, te mostramos los resultados de las diferentes modalidades del sorteo del día.
Resultados Quiniela Previa CIUDAD – 14 de Febrero de 2026
Número destacado: 4613. Estos son los 20 números sorteados:
- 4613
- 1339
- 8570
- 2659
- 8556
- 7968
- 3282
- 1584
- 7148
- 3065
- 0394
- 6941
- 1097
- 0206
- 0202
- 8087
- 4322
- 6702
- 7584
- 0322
Resultados Quiniela Previa PROVINCIA – 14 de Febrero de 2026
Número destacado: 3646. Estos son los 20 números sorteados:
- 3646
- 5235
- 2970
- 5821
- 1935
- 6828
- 8482
- 3189
- 2657
- 6437
- 6028
- 8638
- 6453
- 0621
- 3186
- 4049
- 1443
- 5236
- 5990
- 4853
Resultados Quiniela Primera CIUDAD – 14 de Febrero de 2026
Número destacado: 1580. Estos son los 20 números sorteados:
- 1580
- 5443
- 4642
- 1046
- 7100
- 1457
- 5530
- 5009
- 4868
- 2945
- 8895
- 5691
- 6995
- 7571
- 2139
- 3624
- 8323
- 2621
- 6356
- 4143
Resultados Quiniela Primera PROVINCIA – 14 de Febrero de 2026
- 4979
- 8094
- 4026
- 1418
- 1569
- 2471
- 7837
- 7250
- 7073
- 4395
- 2233
- 3161
- 1656
- 4452
- 7897
- 8870
- 4466
- 5257
- 4276
- 6590
Resultados Quiniela Matutina CIUDAD – 14 de Febrero de 2026
Número destacado: 4191. Estos son los 20 números sorteados:
- 4191
- 4884
- 0587
- 2003
- 0083
- 0642
- 2494
- 1337
- 3856
- 9444
- 5723
- 2725
- 3535
- 5160
- 1388
- 9258
- 2570
- 9397
- 6629
- 6018
Resultados Quiniela Matutina PROVINCIA – 14 de Febrero de 2026
- 2312
- 7026
- 2351
- 4185
- 6957
- 8583
- 6691
- 3189
- 7418
- 2811
- 5927
- 8458
- 7905
- 0544
- 4467
- 6342
- 2358
- 2732
- 1777
- 7524
Resultados Quiniela Vespertina CIUDAD – 14 de Febrero de 2026
Número destacado: 1331. Estos son los 20 números sorteados:
- 1331
- 0155
- 3191
- 1929
- 0820
- 1885
- 3017
- 4417
- 5232
- 7070
- 3027
- 8706
- 0006
- 1933
- 1327
- 0253
- 8343
- 9260
- 9027
- 4805
Resultados Quiniela Vespertina PROVINCIA – 14 de Febrero de 2026
- 4317
- 5369
- 5034
- 4822
- 0890
- 7616
- 9719
- 6029
- 4489
- 0855
- 7226
- 6215
- 5908
- 0433
- 8930
- 5643
- 8546
- 2622
- 5715
- 2140
Resultados Quiniela Nocturna CIUDAD – 14 de Febrero de 2026
- 1055
- 8383
- 7220
- 9097
- 1313
- 6479
- 7509
- 5618
- 3611
- 4419
- 0509
- 9841
- 7586
- 4294
- 7895
- 7332
- 2111
- 3898
- 4160
- 7112
Resultados por Provincia del 14 de Febrero de 2026
Córdoba: 6236 (Nocturna).
Santa Fe: 0109 (Nocturna).
Entre Ríos: 5917 (Nocturna).
¿Cómo se juega a la Quiniela?
Participar en la Quiniela es sencillo: los jugadores apuestan dinero a números que pueden tener una, dos, tres o cuatro cifras. Además, pueden elegir entre diversas modalidades de sorteos que se llevan a cabo a lo largo del día.
Sorteos de la Quiniela
Los sorteos se celebran de lunes a sábados, distribuidos en cinco turnos:
- La Previa: 10:15 hs.
- La Primera: 12:00 hs.
- La Matutina: 15:00 hs.
- La Vespertina: 18:00 hs.
- La Nocturna: 21:00 hs.