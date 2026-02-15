Salarios 2026: Un Año Difícil para el Poder Adquisitivo

A pesar de una leve recuperación en los salarios tras la crisis económica de 2023 y 2024, los trabajadores argentinos aún enfrentan importantes desafíos para recuperar su poder adquisitivo.

Un Modesto Rebote en los Salarios

Durante 2025, el salario real en Argentina evidenció un pequeño repunte luego de la drástica caída provocada por la devaluación y la inflación desbordante del final de 2023. No obstante, este rebote ha sido desigual y no ha logrado restaurar completamente el poder adquisitivo que los trabajadores tenían antes del inicio de la nueva gestión gubernamental.

Mejoras en el Sector Privado y Público

De acuerdo con el economista Nadin Argañaraz, director del IARAF, el salario real en el sector privado registrado aumentó un 4,8% en promedio durante 2025, mientras que el sector público vio un incremento menor del 3,8%. Sin embargo, ambos sectores siguen situándose por debajo de los niveles de noviembre de 2023.

Diciembre: El Salario pierde Terreno

En diciembre, los salarios del sector privado crecieron un 2,5% nominal, en comparación con una inflación del 2,8%. En el sector público, el aumento fue aún más exiguo, con un 1% en la Nación y un 1,1% en las provincias. Este contexto resultó en una caída mensual real del 0,3% para el sector privado y del 1,8% para el público.

Un Análisis Interanual

Al comparar diciembre de 2025 con el mismo mes de 2024, con una inflación acumulada del 31,5%, la situación se torna crítica:

El sector público provincial mostró una leve mejora real del 0,8%.

El sector público nacional, en cambio, sufrió una caída real del 8,6%.

Los trabajadores del sector privado registrado experimentaron una disminución real interanual del 2,1%.

Así, la recuperación salarial se presenta como dispar, especialmente dentro del propio sector público.

Perspectivas para 2026: Desafíos y Oportunidades

Argañaraz destaca el concepto de “arrastre estadístico” para el inicio de 2026. Si los salarios reales de diciembre se mantienen a lo largo del año, se prevén descensos en la capacidad adquisitiva, incluyendo: -1% para empleados privados y -4,3% para empleados públicos nacionales.

Una Recuperación Frenada por la Desigualdad

El comportamiento de 2025 ilustra una tendencia clara: hubo un repunte desde las bajas de 2024, pero no se ha alcanzado la recuperación plena del poder adquisitivo previo. El sector privado y el ámbito provincial mostraron mayor fortaleza, mientras que el sector público nacional sigue con un deterioro significativo.

Con la mirada hacia 2026, la clave será la interacción entre las paritarias y la inflación. Solo si la desaceleración de la inflación se sostiene y las negociaciones salariales son exitosas, se podría vislumbrar una continuación en la mejora salarial. De lo contrario, la presión del arrastre estadístico podría erosionar nuevamente el salario real.